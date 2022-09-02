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Военное обозрение

Королевский военно-морской флот Великобритании пополнился пятой атомной субмариной типа Astute

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Источник изображения: topwar.ru

Королевский военно-морской флот Великобритании получил очередную многоцелевую атомную подлодку Anson (Энсон) типа Astute ("Астьют"). Торжественная церемония прошла на верфи компании BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс в присутствии все еще премьер-министра Бориса Джонсона и министра обороны Бена Уоллеса.

HMS Anson S123 - пятая субмарина типа Astute, вошедшая в состав британских ВМС. Заложена 13 октября 2011 года, спущена на воду 21 апреля 2021 года, после чего достраивалась на плаву. Долгое строительство связано с пересмотром контракта. Всего британский флот планирует получить семь многоцелевых АПЛ этого типа, которые должны заменить три атомные подлодки типа "Трафальгар", оставшихся в составе ВМС Великобритании.

Первые четыре подлодки серии уже несут службу. Головная HMS Astute, давшая название всей серии, вошла в боевой состав в ноябре 2010 года. Вторая HMS Ambush - 1 марта 2013 года, третья HMS Artful - 18 марта 2016 года. Четвертую субмарину HMS Audacious приняли 14 мая 2020 года.

Субмарины предназначены как для действий в составе флота, так и в отрыве от основных сил. Подводные лодки могут применяться для выполнения задач борьбы с кораблями и подводными лодками противника, атаки наземных целей, осуществлять высадку групп боевых пловцов и сбор разведывательной информации.

Водоизмещение – 7400 тонн, длина корпуса – 97 метров. Скорость под водой – до 29 узлов. Рабочая глубина погружения – 300 метров. Вооружение – шесть 533-мм торпедных аппаратов, а также крылатые ракеты "Томагавк" и противокорабельные ракеты "Гарпун".

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
BAE Systems
Проекты
2020-й год
Astute АПЛ
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