Армейский корпус Балтийского флота проводит тактические учения в Калининградской области

Военнослужащие во время тактических учений береговых ракетных войск Балтийского флота на полигоне Хмелевка.

В учениях принимают участие 1,5 тыс. военных

КАЛИНИНГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Тактические учения с участием более 1,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота проходят на полигонах в Калининградской области, где дислоцируется это оперативно-тактическое объединение, сообщила в четверг пресс-служба флота.

"В ходе тактических учений военнослужащими в составе мотострелковых рот совместно с танковыми, артиллерийскими, зенитно-ракетными и специальными подразделениями отрабатываются вопросы ведения оборонительных и наступательных действий, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника, занятия опорных пунктов, действия при обнаружении минно-взрывных и других заграждений, порядок их преодоления, боевое охранение, а также выход из боя и отход с использованием рельефа местности", - говорится в сообщении.

Для создания условий, максимально приближенных к боевым, на полигонах Балтийского флота оборудована сложная обстановка современного общевойскового боя и установлены мишени для поражения из всех видов стрелкового оружия и боевых машин.

Также в местах проведения учений оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения, и препятствия, активно применяются средства имитации огневого поражения со стороны условного противника, сказали в пресс-службе.