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Военное обозрение

Турция планирует начать производство новой версии БПЛА Bayraktar с украинскими двигателями Ал-25ТЛ

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкая корпорация Bayraktar собирается в 2023 году представить на выставке Teknofest новый реактивный беспилотный летательный аппарат. Это будет машина с уменьшенной радиолокационной заметностью. Первый полет БПЛА Bayraktar Kizilelma запланирован на начало 2023 года.

Как утверждает польский ресурс Defence24, беспилотник призван стать венцом разработки турецких дронов. Он проектируется в двух вариантах. Базовый вариант будет развивать дозвуковую скорость и предназначен для морских операций. Его предполагается разместить на борту десантного корабля TCG Anadolu

Второй вариант, получивший обозначение Kizilelmi-B, предназначен для достижения сверхзвуковой скорости и сможет работать с истребителями F-16, а в будущем и с самолетами 5-го поколения TAI TF-X (турецкое название - MMU (Milli Muharip Uçak — National боевой самолет)).

В марте 2022 года был представлен первый прототип нового беспилотника. Он построен в том же цеху, где производят БПЛА Bayraktar TB2. В августе 2022 года беспилотник впервые продемонстрировали публике на выставке Teknofest в городе Самсун на севере Турции.

Как рассказал технический директор Baykar Сельджук Байрактар, БПЛА должен быть готов к полету уже в первом квартале 2023 года. Примерно в это же время планируется начать его испытания с вооружением, а также произвести на предприятии другие экспериментальные образцы беспилотника.

Как пишет польская пресса, беспилотник впечатляет по сравнению с двухмоторным Bayraktar Akinci. Он построен по стелс-технологии. Размах крыльев БПЛА составляет около 6 м, длина фюзеляжа 9 м. При взлетной массе около 5,5 т беспилотный летательный аппарат должен быть способен нести во внутренних камерах более 1000 кг вооружения. Среди вооружения беспилотника –ракеты SOM, Bozdogan и Gokdogan.

Что интересно, беспилотник оснастят украинским двигателем. Турецкая компания будет использовать последний вариант украинского двигателя, получивший обозначение Ал-25ТЛТ. Он отличается меньшими массой и расходом топлива при тяге более 17 кН, что может обеспечить беспилотной машине высокие характеристики.

Как отметил Сельджук Байрактар, беспилотники будут производиться на заводах, которые турецкая компания планирует построить на Украине. Это обеспечит заинтересованность в приобретении дронов украинской стороной. Правда, далеко не факт, что к тому времени, когда производство смогут наладить, Украина еще останется Украиной в ее нынешнем виде. Так что и польской прессе, и турецким производителям стоило бы быть более аккуратными в подобных амбициозных заявлениях.

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Страны
Турция
Украина
Продукция
Anadolu УДК
F-16
Компании
TAI
Проекты
БПЛА
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