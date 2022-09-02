Лукашенко назвал невозможным поражение России в спецоперации на Украине

Минск. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не может потерпеть поражение в специальной военной операции на Украине, подтвердив ее поддержку Минском.

"По определению, давайте откровенно говорить, Россия не может проиграть. Россия не может потерпеть там поражение. Я и многие белорусы поддерживаем Россию. Почему? Обвиняют Россию в том, что она агрессор, да и мы заодно. Нет. Если бы тогда не началась превентивная специальная операция, то по Беларуси, прежде всего, был бы нанесен ракетный удар", - сказал Лукашенко в четверг на открытом уроке во Дворце республики в Минске.

"Я об этом много говорил. Я показывал, где у юга Беларуси были установлены четыре комплекса этого оружия, которые готовы были нанести удар по югу нашей страны. Отчасти, потому что там еще находились не выведенные после учений российские войска, да и нас надо было втянуть в эту войну. Но за 30 минут до объявления - это уже могу сказать - специальной военной операции президентом Россией мы подавили эти точки, россияне, молодцы. Вовремя увидели приготовленные для нападения на территорию Беларуси", - заявил Лукашенко.