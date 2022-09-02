Войти
Интерфакс-АВН

Лукашенко назвал невозможным поражение России в спецоперации на Украине

281
0
0
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Минск. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не может потерпеть поражение в специальной военной операции на Украине, подтвердив ее поддержку Минском.

"По определению, давайте откровенно говорить, Россия не может проиграть. Россия не может потерпеть там поражение. Я и многие белорусы поддерживаем Россию. Почему? Обвиняют Россию в том, что она агрессор, да и мы заодно. Нет. Если бы тогда не началась превентивная специальная операция, то по Беларуси, прежде всего, был бы нанесен ракетный удар", - сказал Лукашенко в четверг на открытом уроке во Дворце республики в Минске.

"Я об этом много говорил. Я показывал, где у юга Беларуси были установлены четыре комплекса этого оружия, которые готовы были нанести удар по югу нашей страны. Отчасти, потому что там еще находились не выведенные после учений российские войска, да и нас надо было втянуть в эту войну. Но за 30 минут до объявления - это уже могу сказать - специальной военной операции президентом Россией мы подавили эти точки, россияне, молодцы. Вовремя увидели приготовленные для нападения на территорию Беларуси", - заявил Лукашенко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Проекты
Военные учения
Похожие новости
24.06.2021
Игры, ракеты и НАТО: о чем Путин, Шойгу и Бортник говорили на конференции по безопасности
20.04.2020
Транспорт войны и мира
06.02.2020
Многонациональная бригада Литвы, Польши и Украины готовится воевать по-американски
08.08.2019
Самолеты-шпионы НАТО "прописались" у границ России
16.10.2017
Коллективная оборона прирастает воздушно-космической
04.04.2017
Патриотизм по-польски: Варшава потратит годовой военный бюджет на американские ЗРК
10.02.2016
Конец чуда
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.09 05:31
  • 30880
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.09 00:40
  • 2
Проект «Арктур» - российская подводная лодка будущего
  • 02.09 00:12
  • 3
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 01.09 23:28
  • 2
Начались испытания первой российской бронемашины класса MRAP для спецназа
  • 01.09 20:23
  • 2
Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники
  • 01.09 17:47
  • 8
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 01.09 10:26
  • 4
Ростех показал новую ливрею МС-21 с двигателями ПД-14
  • 01.09 09:39
  • 0
«The Show must go on!», или какого военного министра выбрала себе Тихановская
  • 01.09 09:27
  • 3
Владимир Лепин: облик автомата АК-12 в комплектации 2021 года значительно изменился
  • 01.09 07:02
  • 2
Минобороны России передали партию модернизированных САУ
  • 31.08 22:04
  • 1
Дело в технике: почему провалилась атака ВФУ под Херсоном
  • 31.08 15:03
  • 0
Беспризорная Украина – западный план раздела украинских земель
  • 31.08 12:57
  • 10
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 31.08 12:16
  • 11
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 30.08 23:03
  • 1
WSJ сообщила о возможности сближения КНДР с Россией из-за ситуации вокруг Украины