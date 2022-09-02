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В России оценили создание единой европейской ПВО

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Пуск зенитной управляемой ракеты Raytheon AMRAAM из пусковой установки американо-норвежской зенитной ракетной системы Raytheon/Kongsberg NASAMS
Пуск зенитной управляемой ракеты Raytheon AMRAAM из пусковой установки американо-норвежской зенитной ракетной системы Raytheon/Kongsberg NASAMS.
Источник изображения: правительство Венгрии

Технический потенциал для создания единой европейской противовоздушной обороны (ПВО) есть. С такой оценкой выступил военный эксперт Юрий Кнутов. Об этом сообщает РИА Новости.

«При создании национальных систем ПВО, как правило, используют американские разработки: либо локаторы станций наведения ракет, либо сами ракеты. Соответственно, единый стандарт близок. Все новые системы НАТО совместимы», — заявил эксперт.

По его мнению, основной проблемой общеевропейской ПВО станет создание автоматической системы управления, что может потребовать от пяти до десяти лет.

В августе канцлер ФРГ Шольц предложил создать единую европейскую систему ПВО.

В том же месяце журнал The National Interest написал, что американский модернизированный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit практически неуязвим перед российской системой ПВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Проекты
NATO
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