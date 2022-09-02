Росатом: пока не прекратятся обстрелы ЗАЭС, Украина, РФ, Европа на грани опасности

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ЭНЕРГОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Украина, Россия и Европа находятся на грани очень серьезной опасности до тех пор, пока не прекратятся обстрелы Запорожской АЭС, заявил в ходе миссии МАГАТЭ советник гендиректора Росатома Ренат Карчаа.

"Для нас все, что здесь происходит, аномально. Мы совершенно точно понимаем, что до тех пор, пока не прекратятся обстрелы [АЭС], Украина, Россия, Европа на грани очень серьезной опасности", - сказал он в четверг журналистам.