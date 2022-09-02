Космонавты КНР приступили к работам вне национальной орбитальной станции

Космонавты занимаются установкой насоса, а также корректируют положение панорамной камеры на научно-исследовательском модуле "Вэньтянь"

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Космонавты на орбитальной станции КНР в четверг приступили к проведению внекорабельных работ. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, тайконавты Чэнь Дун и Лю Ян вышли в космос в 19:09 по пекинскому времени (14:09 мск). Третий член экипажа, Цай Сюйчжэ, из главного модуля контролирует процесс деятельности за пределами корабля.

На этот раз, как уточняется, китайские космонавты занимаются установкой насоса, а также корректируют положение панорамной камеры на научно-исследовательском модуле "Вэньтянь".

Работы проводятся при помощи механической руки, которая может передвигать грузы весом до 3 тонн. Манипулятор позволяет совершать более детальные и сложные операции, чем его аналог на базовом блоке "Тяньхэ", который способен перемещать до 25 тонн.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что станция заработает в штатном режиме к концу текущего года и, как обещают власти КНР, будет доступна для международных проектов.