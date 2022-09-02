Борисов пообещал не смешивать задачи освоения космоса с политикой

Глава Роскосмоса назвал космос мировым достоянием, которое принадлежит всему миру, поэтому осваивать и познавать его нужно совместно

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Юрий Борисов пообещал сделать все возможное, чтобы отделить освоение космоса от политики.

"Мы сделаем все возможное, по крайней мере, я на этом посту, чтобы как можно дальше отмежевать политику от тех задач, которые стоят перед всемирным космосом и его освоением", - заявил Борисов на просветительском марафоне общества "Знание".

Глава Роскосмоса подчеркнул, что ему бы очень не хотелось связывать цели и задачи, которые стоят перед космическими отраслями России и других стран, с политической ситуацией и санкциями. "Космос - это мировое достояние, это принадлежит всему миру и осваивать, познавать его мы должны совместно. К сожалению, политика вмешивается. Это факт", - добавил он.

В качестве примера Борисов привел запрет на поставку в РФ электронно-компонентной базы, а также отказ Европы сотрудничать по запуску миссии "Экзомарс".