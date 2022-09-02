Ростех открывает стартапам доступ к своему уникальному оборудованию

Партнерский центр Ростеха в Инновационном центре Сколково открывает российским инновационным компаниям доступ к уникальному испытательному оборудованию предприятий Госкорпорации. Компания «Партнерский центр РТ» присоединилась к отечественной программной платформе Центра коллективного пользования Sk RnD Market Технопарка Сколково, с помощью которой стартапы могут развить свой проект от идеи фундаментальной исследовательской работы до рабочего прототипа.

Центр коллективного пользования Sk RnD Market – место встречи исполнителей и заказчиков в сфере НИОКР. Через платформу заинтересованные компании могут получить услуги по проведению необходимых им испытаний на оборудовании, расположенном как в здании Технопарка Сколково, так и на территории организаций-партнеров. На сегодняшний день в Центре уже представлено более 3500 единиц оборудования отечественных предприятий.

Важным этапом развития платформы стало присоединение к проекту Госкорпорации Ростех. Согласно заключенному с Технопарком соглашению, Партнерский центр РТ является единым сервисным оператором для предприятий Ростеха, которые смогут предоставлять свое испытательное оборудование резидентам Инновационного центра Сколково. Те, в свою очередь, смогут компенсировать затраты на проведение исследований за счет грантов одноименного Фонда.

«Платформа Sk RnD Market выступает интегратором потребностей заказчиков и возможностей исполнителей. Весь цикл работ – от поиска подрядчиков и подписания контракта до исполнения заказа – можно осуществить на одной площадке. Это дает возможность инновационным компаниям, не имеющим собственной испытательной базы, создавать и выводить на рынок передовые решения в максимально короткие сроки. Первым из холдингов Ростеха к платформе присоединился «Швабе», предоставив Центру коллективного пользования около 40 единиц оборудования. В ближайшее время представительство предприятий Госкорпорации на площадке будет расширено», – сказал руководитель Партнерского центра РТ Сергей Зинченко.

Свое испытательное оборудование на платформе Sk RnD Market разместил Красногорский завод им. С. А. Зверева холдинга «Швабе». В частности, предприятие предоставило доступ к термобарокамерам, которые позволяют проводить измерения оптических параметров оборудования при климатических испытаниях. Кроме того, в Центре коллективного пользования размещен вибростенд для проведения испытаний на вибрацию различного типа, камера влаги для испытания изделий в режимах контролируемой относительной влажности и другое оборудование.