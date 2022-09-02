Эксперты МАГАТЭ доехали до Запорожской АЭС

РИА "Новости": миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС

Колонна с машинами миссии МАГАТЭ прошла все пропускные пункты в Запорожской области и прибыла на АЭС около Энергодара, сообщает агентство РИА "Новости". Утром в Минобороны России заявили о попытке высадки двух диверсионных групп и украинского десанта близ станции, а также об обстреле территории ЗАЭС из артиллерии со стороны ВСУ. Что происходит вокруг визита специалистов - в материале "Газеты.Ru".

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) прибыли на Запорожскую АЭС, сообщило агентство РИА "Новости". Делегаты приехали на территорию Запорожской области, подконтрольную России, чтобы проинспектировать ситуацию на атомной станции.

До этого они на некоторое время задержались на пункте пропуска на территории Запорожской области, подконтрольном Киеву. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" говорил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Спустя несколько часов Балицкий рассказал, что машина с главой агентства Рафаэлем Гросси прошла все блокпосты и выдвинулась в сторону ЗАЭС.

"Гросси сейчас прошел наш блокпост, проходит его еще часть машин, потому что машин много, сейчас они уже находятся на нашей территории, на нашем блокпосту. Первые машины прошли уже больше часа назад, а основная часть этого конвоя, которая была задержана украинской стороной, сейчас уже отпущена… Они проходят первый контроль и буквально уже через считанные минуты они продолжат свое движение в направлении атомной станции", - сказал он.

Менее чем через час стало известно о прибытии первых машин конвоя на ЗАЭС.

Сам Гросси утром 1 сентября заявил, что минимально необходимые условия для прибытия миссии соблюдены. Но есть и риски.

«Мы знаем, что есть территория, так называемая серая зона между последней линией украинской обороны и передней линией российских сил, там риск значителен», - сказал Гросси.

В российском Минобороны отметили, что обстановка в районе атомной электростанции «сложная, но остается под полным контролем».

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона "делает все, чтобы эта станция была в безопасности, чтобы она безопасно функционировала и чтобы миссия там осуществила все свои планы".

"Они говорят, что не имеют мандата определять виновных, но, конечно же, им покажут все те следы, которые были оставлены в результате украинских обстрелов. По нашему настоянию в миссии должны быть эксперты по баллистике. Так что, надеюсь, мы узнаем кое-что. Вернее, мы-то знаем все, надеюсь, у мирового сообщества тоже будет такая возможность", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО 1 сентября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва "опасается провокаций украинской стороны".

«Предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию. По-прежнему мы ждем эту миссию и готовы взаимодействовать. Мы заинтересованы в том, чтобы эта миссия прибыла на станцию», - сказал журналистам представитель Кремля.

За несколько часов до прибытия миссии

Утром 1 сентября Минобороны России заявило о "попытке крупной провокации для срыва прибытия рабочей группы МАГАТЭ" со стороны ВСУ. А также об обстреле территории ЗАЭС из украинской артиллерии.

В сообщении МО также говорится о попытке прорыва двух диверсионных групп ВСУ и украинском десанте.

"В 6.20 мск на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС киевским режимом была осуществлена высадка двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек на семи быстроходных моторных лодках", - заявили в Минобороны.

Там указано, что украинские военные были "блокированы подразделениями Росгвардии, осуществлявшими охрану Запорожской атомной станции, и подошедшими к ним на усиление подразделениями российских вооруженных сил".

"Около 7.00 мск подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополь. В результате огневого поражения российских Вооруженных сил две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены," - также говорится в брифинге Минобороны.

Миссия МАГАТЭ

Днем ранее 14 делегатов международной ассоциации прибыли в Запорожье - административный центр региона, подконтрольный Украине. 1 сентября миссия в составе конвоя из большой группы машин выехала в сторону атомной станции.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, делегаты прибыли на атомную электростанцию, чтобы "предотвратить ядерную аварию и сохранить крупнейшую атомную электростанцию в Европе", передавало французское агентство Agence France-Presse. Москва и Киев регулярно обвиняют друга в обстрелах территории станции.

Гросси подчеркнул, что делегаты немедленно приступят к работе и оценят ситуацию с безопасностью на ЗАЭС. Кроме того, миссия МАГАТЭ рассмотрит вопрос об установлении постоянного присутствия на Запорожской АЭС. Члены международного агентства будут консультироваться с персоналом станции, чтобы оценить ситуацию.

Ангелина Мильченко