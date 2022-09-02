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ЦАМТО

"Росэлектроника" запустила испытательный комплекс, оценивающий защиту от "прослушки"

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«Росэлектроника» разрабатывает инновационные материалы для безэховых камер
«Росэлектроника» разрабатывает инновационные материалы для безэховых камер.
Источник изображения: Росэлектроник

ЦАМТО, 1 сентября. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех ввел в эксплуатацию полубезэховую экранированную камеру. Она позволяет тестировать аппаратуру на эффективность защиты от утечки речевой и акустической информации.

Комплекс может использоваться для испытаний изделий военного и специального назначения, а также авиационного оборудования.

Полубезэховые экранированные камеры представляют собой помещения, в которых стены и потолок покрыты радиопоглощающим материалом. Таким образом, имитируется открытая измерительная площадка, где стены и потолок не отражают радиосигналы, а пол отражает их полностью.

Камера была смонтирована на НПП "Рубин" (входит в "Росэлектронику") и стала первым подобным комплексом в Пензенской области, соответствующим требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

"Предприятия Госкорпорации изготавливают продукцию, в том числе, в интересах военного ведомства и различных спецзаказчиков. Такая аппаратура должна быть максимально защищена от утечек информации. Введение в эксплуатацию новой полубезэховой камеры позволит усилить и ускорить работу предприятия над защищенностью изделий", – прокомментировали в радиоэлектронном комплексе Госкорпорации Ростех.

Рабочий диапазон частот в камере составляет от 0,009 МГц до 40000 МГц. Комплекс позволяет выполнять оценку эффективности защиты информации от утечки, а также измерение индустриальных помех.

"Испытания в полубезэховых камерах необходимы при обязательной сертификации продукции, а также при производстве оборудования по контрактам для государственных нужд. Создание в НПП "Рубин" новой экранированной камеры позволит на нашей базе проверять в части защиты информации и противодействия иностранным техническим разведкам собственную продукцию, а также оказывать аналогичные услуги сторонним организациям", – отметил генеральный директор НПП "Рубин" Андрей Тарасов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
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