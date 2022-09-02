Войти
ЦАМТО

ББМ "Кугар" начали поступать в подразделения ВС Польши

193
0
0
Cougar в модификации 4×4
Cougar в модификации 4×4.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 1 сентября. 18-й батальон управления 18-й механизированной дивизии СВ Польши получил партию из 26 боевых бронированных машин "Кугар" с колесной формулой 4x4 класса MRAP.

Это первые машины данного типа, поступившие на вооружение ВС Польши. Часть из них уже направлена для участия в командно-штабных учениях Zelazna Brama.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2021 года Инспекторат по вооружениям МНО Польши (в настоящее время Агентство вооружений) объявил о подписании правительствами Польши и США соглашения на поставку 300 бронемашин "Кугар" с колесной формулой 4x4. Стоимость заказа составила 27,5 млн. долл. Контракт также включает сопутствующий пакет логистической поддержки и обучение личного состава.

Машины класса MRAP (с усиленной противоминной защитой) закупаются из состава ВС США в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA). Первоначально поставка всех бронемашин была запланирована на первый квартал 2022 года, но отстала от графика. Первая партия в составе 71 бронемашины была доставлена в Польшу 20 июня 2022 года. 2 июля в страну прибыла вторая партия бронемашин, в состав которой вошло более 140 ед. "Кугар".

В настоящее время ББМ проходят техническое обслуживание и адаптацию к требованиям польских вооруженных сил. Работы выполняются 52-м ремонтным батальоном 1-й Поморской бригады тыла, 55-м ремонтным батальоном 10-й Опольской бригады тыла и региональными базами тыла.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Проекты
Военные учения
Похожие новости
16.06.2021
Мощь скандинавских сестер
15.02.2021
Почему НАТО наглеет в Черном море
15.06.2020
Учения НАТО на Балтике: Балтфлот поднял истребители
10.06.2020
Süddeutsche Zeitung (Германия): «Одолжение Путину»
09.04.2019
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
01.02.2017
"Абрамсы" перебросят из Польши в Прибалтику
05.01.2015
США недовольны снижением военного потенциала Великобритании
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.09 05:31
  • 30880
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.09 00:40
  • 2
Проект «Арктур» - российская подводная лодка будущего
  • 02.09 00:12
  • 3
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 01.09 23:28
  • 2
Начались испытания первой российской бронемашины класса MRAP для спецназа
  • 01.09 20:23
  • 2
Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники
  • 01.09 17:47
  • 8
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 01.09 10:26
  • 4
Ростех показал новую ливрею МС-21 с двигателями ПД-14
  • 01.09 09:39
  • 0
«The Show must go on!», или какого военного министра выбрала себе Тихановская
  • 01.09 09:27
  • 3
Владимир Лепин: облик автомата АК-12 в комплектации 2021 года значительно изменился
  • 01.09 07:02
  • 2
Минобороны России передали партию модернизированных САУ
  • 31.08 22:04
  • 1
Дело в технике: почему провалилась атака ВФУ под Херсоном
  • 31.08 15:03
  • 0
Беспризорная Украина – западный план раздела украинских земель
  • 31.08 12:57
  • 10
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 31.08 12:16
  • 11
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 30.08 23:03
  • 1
WSJ сообщила о возможности сближения КНДР с Россией из-за ситуации вокруг Украины