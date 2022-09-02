ББМ "Кугар" начали поступать в подразделения ВС Польши

ЦАМТО, 1 сентября. 18-й батальон управления 18-й механизированной дивизии СВ Польши получил партию из 26 боевых бронированных машин "Кугар" с колесной формулой 4x4 класса MRAP.

Это первые машины данного типа, поступившие на вооружение ВС Польши. Часть из них уже направлена для участия в командно-штабных учениях Zelazna Brama.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2021 года Инспекторат по вооружениям МНО Польши (в настоящее время Агентство вооружений) объявил о подписании правительствами Польши и США соглашения на поставку 300 бронемашин "Кугар" с колесной формулой 4x4. Стоимость заказа составила 27,5 млн. долл. Контракт также включает сопутствующий пакет логистической поддержки и обучение личного состава.

Машины класса MRAP (с усиленной противоминной защитой) закупаются из состава ВС США в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA). Первоначально поставка всех бронемашин была запланирована на первый квартал 2022 года, но отстала от графика. Первая партия в составе 71 бронемашины была доставлена в Польшу 20 июня 2022 года. 2 июля в страну прибыла вторая партия бронемашин, в состав которой вошло более 140 ед. "Кугар".

В настоящее время ББМ проходят техническое обслуживание и адаптацию к требованиям польских вооруженных сил. Работы выполняются 52-м ремонтным батальоном 1-й Поморской бригады тыла, 55-м ремонтным батальоном 10-й Опольской бригады тыла и региональными базами тыла.