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Украинская армия получила первую роботизированную платформу THeMIS, разработанную эстонской компанией Milrem Robotics. Программу под названием "Журавль" по насыщению ВСУ роботизированными комплексами запустил бывший президент Украины Петр Порошенко.

Предшественник Зеленского в кресле президента Петр Порошенко, в отношении которого в прошлом году было заведено несколько уголовных дел, с началом российской военной специальной операции будто воспрял и кинулся во всю помогать украинской армии. С начала СВО он запустил уже несколько проектов, в рамках которых закупил для ВСУ одиннадцать бронеавтомобилей MLS SHIELD у итальянцев, затем двенадцать грузовых автомобилей DAF в Великобритании, в середине августа он заявил о закупке "крутых" беспилотников и вот теперь дело дошло до роботизированных платформ. В общем, Петр Алексеевич пиарит себя и свою партию по полной, и происходит это на фоне падения рейтингов Зеленского.

Новая программа предусматривает закупку роботизированных платформ для эвакуации раненых с поля боя. Реализуется она совместно с украинским формированием, так называемым медицинским батальоном "Госпитальеры", входящим в состав запрещенной в России экстремистской организации "Украинская добровольческая армия"* и активно сотрудничавшим с нацбатом "Азов"* (террористическое формирование, запрещено в России). Пока на Украину доставлена одна платформа и подано это чуть ли не как операция по спасению всех раненых с поля боя.

Сама наземная беспилотная машина под обозначением THeMIS (UGV) разработана эстонской компанией Milrem Robotics, довольно известной на рынке роботизированной техники. Платформа электрическая, два независимых гусеничных блока шасси приводятся в движение электромотором, питающимся от аккумуляторов или дизельного генератора. Масса полезной нагрузки - 700 кг, скорость движения, указанная разработчиком - 20 км/час. Способна двигаться в течение 8 часов, на аккумуляторах - 1,5 часа. Длина х ширина х высота - 2400 х 2000 х 1150 мм.