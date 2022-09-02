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РИА Новости

Лавров рассказал, как Россия ответит на базы НАТО в Финляндии и Швеции

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

Лавров: в ответ на базы НАТО в Финляндии и Швеции Россия будет укреплять свои возможности

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В случае появления баз НАТО на территории Финляндии и Швеции после их вступления в альянс Россия будет вынуждена в ответ укреплять возможности на северо-западе, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Если на территории Финляндии и Швеции будут развернуты базы, вернее, если за них решат эти базы создать, я убежден, что главное слово будет у американцев... В зависимости от того, как все это материализуется, разумеется, мы будем принимать решение по укреплению наших возможностей на северо-западе России. В любом случае, линия соприкосновения с НАТО радикально увеличится", - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

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Страны
Россия
США
Финляндия
Швеция
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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