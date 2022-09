Тайвань подписал контракт на закупку четырех БЛА класса HALE MQ-9B "СиГардиан"

ЦАМТО, 1 сентября. Тайвань подписал контракт на сумму 16,88 млрд. тайв. долл. (555 млн. долл. США), предусматривающий закупку четырех высотных БЛА большой продолжительностью полета (класс HALE) MQ-9B "СиГардиан" (SeaGuardian) компании General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI).

Как сообщает Taiwan News, об этом 31 августа на своей странице в Facebook объявил депутат Демократической прогрессивной партии (ДПП) Ван Тин-юй.

Штаб командования тайваньских ВВС пригласил военную делегацию из США подписать официальный контракт на поставку четырех БЛА MQ-9B в Американском институте на Тайване (AIT). Контракт вступил в силу 24 августа и будет действовать до конца 2029 года, первый беспилотник прибудет на Тайвань в 2025 году.

Общая стоимость проекта в конечном итоге составит 21,7 млрд. тайв. долл. (713 млн. долл. США), включая расходы на создание соответствующей инфраструктуры, строительство новых зданий для наземных станций управления, обучение, поставку вспомогательного оборудования.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в ноябре 2020 года Госдеп США одобрил потенциальную поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) БЛА MQ-9B, которые могут нести вооружение, а также сопутствующее оборудование. Полная стоимость соглашения была оценена в 600 млн. долл.

TECRO обратилось к руководству США с запросом о возможности продажи четырех БЛА MQ-9B, двух стационарных наземных станций управления, двух мобильных наземных пунктов управления, 14 интегрированных GPS/инерциальных систем навигации с модулем SAASM (12 установленных и 2 запасных).

Запрос также включал мультиспектральные системы прицеливания MX-20 с запчастями, морские многоцелевые РЛС SeaVue, системы радиоэлектронной разведки SAGE-750 группы Leonardo, наземные терминалы передачи данных в зоне прямой видимости C-диапазона, переносные наземные станции SATCOM Ku-диапазона компании GA-ASI, транспондеры системы госопознавания "свой-чужой" AN/DPX-7, двигатели Honeywell TPE-331-10GD, радиостанции M6000 UHF/VHF диапазона, криптографические приложения IV-77 Mode 5, загрузчики простых ключей AN/PYQ-10C, оборудование для обеспечения безопасной связи, криптографии и идентификации "свой-чужой", исходные запчасти и агрегаты, точки подвески, питание и подключение к данным для интеграции вооружения, вспомогательное и испытательное оборудование, техническую документацию, оборудование для обучения личного состава, инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны подрядчика и правительства США, а также другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

По информации GA-ASI, "СиГардиан" представляет собой БЛА с размахом крыла 24 м, длиной 11,7 м и максимальным взлетным весом 5670 кг. Аппарат оснащен двигателем TPE331-10, может нести 2721 кг топлива и 2155 кг полезной нагрузки, включая 363 кг во внутреннем отсеке. Аппарат оснащен 9 точками подвески, может находиться в воздухе около 35 ч, действовать на высотах до 40 тыс. футов, развивать скорость 200 узлов, выполнять полет на дальность до 5500 морских миль.

Напомним, что в 2008 году ВВС Тайваня уже направляли американской администрации запрос на покупку четырех комплексов разведывательных БЛА MQ-1 "Предейтор". Однако тогда американская сторона ввела ограничения на ключевые вооружения для Тайваня. В частности, данные аппараты подпадали под действие Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) по пункту "MTCR Class 1" – готовая ракетная система или беспилотник, способные нести полезную нагрузку весом не менее 500 кг на дальность не менее 300 км.