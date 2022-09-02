Пресса США: Применение штурмовиков A-10 Thunderbolt II на Украине невозможно по причине превосходства российской ПВО

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Украина испытывает большую потребность в боевой авиации, за последние месяцы потери ВВС ВСУ достигли катастрофических размеров. Особенно отражается это на штурмовиках Су-25, осуществляющих непосредственную поддержку наземных сил на поле боя. Эти машины, доставшиеся Украине от Советской армии, все еще надежны и могут приносить пользу, но их осталось очень мало, поставки аналогичных самолетов из наличия стран Восточной Европы положение не спасают.

Украинским ВВС нужен новый боевой самолет, способный поддерживать войска во время проведения наземных операций и наносить удары по наступающим российским войскам. Такой самолет имеется у США - это одноместный двухдвигательный штурмовик A-10 Thunderbolt II, более известный как Warthog ("Бородавочник"). Командование американских ВВС планирует снимать эти самолеты с вооружения и выводить из эксплуатации, так что гипотетически, при определенных условиях, часть этих самолетов могла бы отправиться на Украину.

Однако при существующем положении американский штурмовик для украинских ВВС будет бесполезен, считает автор статьи для американского журнала 19FortyFive. Все дело в том, что на сегодняшний день небо над Украиной контролирует российская ПВО, в том числе над позициями наступающих войск, а это исключает применение самолета. "Бородавочник" не предназначен для прорыва в районы, насыщенные войсковой ПВО, но в то же время он все равно бы мог бы принести пользу, поскольку может применять управляемые высокоточные бомбы GBU-39, способные планировать на 95 км.

A-10 Thunderbolt II на Украине мог бы работать только в условиях преимущества украинской противовоздушной обороны (ПВО) перед российской, чего в настоящее время не наблюдается

- пишет автор.

Стоит отметить, что в Киеве заранее отказались от американского штурмовика, объяснив это его "устареванием". В Министерстве обороны Украины надеются, что США передадут украинским ВВС истребители, желательно F-16, а еще лучше, если F-16 вместе с F-15. И побольше... Именно эти самолеты, считают в Киеве, как нельзя лучше подходят для боевых действий против российской авиации.