Войти
Известия.ru

В программы военных вузов внесут коррективы с учетом опыта боевых действий

283
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 1 сентября анонсировал введение коррективов в программы военных вузов с учетом опыта, приобретенного в боевых действиях.

«Следует учитывать особенности новых способов ведения боевых действий, применения противником перспективных средств поражения, разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и управления. Для этого в вузах внесены коррективы в программы обучения», — сказал он.

Шойгу отметил, что уже создана современная учебно-материальная база, а преподаватели специальных дисциплин прошли стажировку в войсках, передает RT.

Обращаясь к суворовцам, нахимовцам, кадетам и воспитанницам, глава ведомства подчеркнул, что главное для них — успешно осваивать знания, развивать самодисциплину, учиться принимать смелые решения и отвечать за свои поступки, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил учащихся и работников сферы образования с наступающим Днем знаний. Он пожелал соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и успехов в любых начинаниях.

В первый день осени, 1 сентября, в России отмечается День знаний. В 2022 году первый звонок приходится на четверг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
11.08.2021
Глава Минобороны Шойгу: надеемся до конца года поставить самолет L-410 на поплавковое шасси и лыжи
27.11.2019
"Оборонный пакет" седьмого созыва
19.04.2018
Минобороны в 2018 году будет приоритетно строить спецобъекты и инфраструктуру для техники
04.10.2017
Вучич не исключает давление на Сербию в связи с поставкой МиГ-29 из России
01.02.2016
Главы военных ведомств РФ и САР подвели итоги операции ВКС России в Сирии
30.07.2013
Российские военные активизировались на суше, на море и в воздухе
06.03.2013
Нужен и после отставки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.09 05:31
  • 30880
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.09 00:40
  • 2
Проект «Арктур» - российская подводная лодка будущего
  • 02.09 00:12
  • 3
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 01.09 23:28
  • 2
Начались испытания первой российской бронемашины класса MRAP для спецназа
  • 01.09 20:23
  • 2
Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники
  • 01.09 17:47
  • 8
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 01.09 10:26
  • 4
Ростех показал новую ливрею МС-21 с двигателями ПД-14
  • 01.09 09:39
  • 0
«The Show must go on!», или какого военного министра выбрала себе Тихановская
  • 01.09 09:27
  • 3
Владимир Лепин: облик автомата АК-12 в комплектации 2021 года значительно изменился
  • 01.09 07:02
  • 2
Минобороны России передали партию модернизированных САУ
  • 31.08 22:04
  • 1
Дело в технике: почему провалилась атака ВФУ под Херсоном
  • 31.08 15:03
  • 0
Беспризорная Украина – западный план раздела украинских земель
  • 31.08 12:57
  • 10
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 31.08 12:16
  • 11
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 30.08 23:03
  • 1
WSJ сообщила о возможности сближения КНДР с Россией из-за ситуации вокруг Украины