В программы военных вузов внесут коррективы с учетом опыта боевых действий

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 1 сентября анонсировал введение коррективов в программы военных вузов с учетом опыта, приобретенного в боевых действиях.

«Следует учитывать особенности новых способов ведения боевых действий, применения противником перспективных средств поражения, разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и управления. Для этого в вузах внесены коррективы в программы обучения», — сказал он.

Шойгу отметил, что уже создана современная учебно-материальная база, а преподаватели специальных дисциплин прошли стажировку в войсках, передает RT.

Обращаясь к суворовцам, нахимовцам, кадетам и воспитанницам, глава ведомства подчеркнул, что главное для них — успешно осваивать знания, развивать самодисциплину, учиться принимать смелые решения и отвечать за свои поступки, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил учащихся и работников сферы образования с наступающим Днем знаний. Он пожелал соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и успехов в любых начинаниях.

В первый день осени, 1 сентября, в России отмечается День знаний. В 2022 году первый звонок приходится на четверг.