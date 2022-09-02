Россия никогда не сдастся на милость Запада

Россия должна "одуматься", "исправиться", порвать с Китаем и перейти на сторону Запада, пишут авторы статьи FA. Но тут же добавляют, что добиться покладистости от россиян невозможно. Поэтому США остается только одно: силой сдерживать Россию и ждать, когда ситуация изменится.

Кремль рано или поздно устанет полагаться на Китай.

По мере того, как военная спецоперация Владимира Путина на Украине затягивается и видоизменяет глобальные геополитические расклады, Соединенным Штатам необходимо переоценить и пересмотреть свою долгосрочную стратегию в отношении России. Основой этой стратегии, мало чем отличающейся от первоначальной стратегии сдерживания эпохи холодной войны, сформулированной Джорджем Кеннаном на страницах этого журнала еще 75 лет назад, должно снова стать "терпеливое, но твердое и бдительное сдерживание экспансионистских тенденций России".

Во время холодной войны Соединенные Штаты стремились сдерживать экспансионистские порывы Советского Союза, не вступая в прямую военную конфронтацию с ним, ожидая, пока "противоестественный" советский режим в Москве рухнет. Сегодня цель сдерживания России иная, поскольку было бы наивно ожидать, что она распадется, как это произошло с СССР. Как признавал сам Кеннан, "Советский Союз не продержится долго, а вот Россия продержится".

Сегодня Соединенные Штаты должны не покладая рук работать над тем, чтобы сдерживать экспансионизм России в Европе и других районах мира до тех пор, пока ее руководство — либо нынешнее, либо какое-то будущее — не осознает, что его деструктивные имперские тенденции ведут страну к безрадостному будущему превращения в китайского вассала. Все более отрезанная от Запада Москва станет обязанной Пекину как торговому партнеру и ключевому международному покровителю не отношениям между равными, а подчинением, характерным для иерархии "благодетель-слуга". Только понимание пагубности своей зависимости от Китая может заставить Кремль переосмыслить свою вредную антизападную политику.

Соединенным Штатам не следует питать иллюзий относительно того, что такая трансформация приведет к установлению дружеских отношений с Россией, а тем более к антикитайскому союзу с Москвой, или что ее поведение быстро изменится. На самом деле могут пройти годы, прежде чем российские лидеры займут менее конфронтационную позицию по отношению к Западу. Маловероятно, что Россия когда-либо интегрируется в западное сообщество. Также маловероятно, что она когда-либо пожертвует своими отношениями с Китаем ради более теплых отношений с Соединенными Штатами и Европой. Америке придется смириться с существенными различиями между базовыми ценностями и долгосрочными интересами России и Запада, такими как права человека и демократические принципы.

Тем не менее в конечном итоге Кремль может прийти к выводу, что политика равноудаленности — поддержание продуктивных связей как с Китаем, так и с Западом — отвечает его интересам. Ведь вполне возможно и существование другой России, с более сбалансированной внешней политикой, которая избегает излишне тесных связей как с Китаем, так и с Западом, уважает территориальную целостность других государств и придерживается своих международно-правовых обязательств. Соединенные Штаты должны быть терпеливыми и готовыми ждать, пока Россия поймет, что она мало что выиграет от вассальной зависимости от Китая в будущем.

Тупик и вассальная зависимость

Спустя шесть месяцев после начала спецоперации на Украине дальнейший ход развития конфликта остается неопределенным. Путину так и не удалось добиться смены режима в Киеве, но Россия смогла занять примерно пятую часть Украины. Украинская армия превзошла ожидания, но она, скорее всего, все же не в состоянии быстро и целиком свести на нет успехи России. Для ближайшего будущего наиболее вероятной выглядит тупиковая ситуация.

Контроль России над Восточной Украиной никогда не может гарантировать этим территориям полную безопасность. Вспомните, например, что Советскому Союзу потребовалось более десяти лет, чтобы подавить украинское повстанческое движение после восстановления своего контроля над Украиной в конце Второй мировой войны. Вряд ли занятые Россией территории достаточно быстро смогут оправиться и от экономической разрухи, вызванной военными действиями. <...>

Столкнувшись с усилением НАТО, в состав которого вскоре войдут Швеция и Финляндия, Россия будет вынуждена тратить еще больше на вооруженные силы, опустошая казну и заставляя отказываться от амбициозных программ в социальной сфере, инфраструктуре, науке и образовании. <...>

Россия уже начала перенаправлять экспорт энергоносителей и полезных ископаемых с враждебных европейских рынков в Китай. Российские потребители будут все больше полагаться на китайский импорт, чтобы заменить западные товары, которые теперь для них недоступны.

Юань, китайская валюта, сейчас играет важную роль в сделках на Московской бирже, и эта ее роль будет только возрастать. По сути, стабильность российской экономики будет основываться на вливаниях в нее китайских денег и товаров, и эта динамика позволит Пекину получить значительное влияние на Москву.

В этих обстоятельствах Соединенным Штатам следует продолжать наращивать потенциал украинских вооруженных сил, при этом сохраняя и усиливая санкции в отношении России, включая экспортный контроль над важными технологиями, которые остро ей нужны и к которым она стремится получить доступ, например, полупроводники. Эти меры помогли бы поддержать украинские военные усилия и ослабить Москву, но они не составляют долгосрочной стратегии. Чтобы проложить путь к будущей неприсоединившейся России, Соединенные Штаты должны избежать эскалации на Украине, предотвратить полную дестабилизацию Москвы и предоставить ей альтернативу ее опасной чрезмерной зависимости от Пекина.

Долгая игра

По мере того, как конфликт на Украине затягивается, главным приоритетом для Соединенных Штатов и их союзников по НАТО было и останется предотвращение любой эскалации, которая привела бы к прямому вооруженному столкновению между НАТО и Россией. Альянс неоднократно и мудро сигнализировал России о своем желании избежать этого, а Соединенные Штаты проявляют здесь терпение и выдержку. Именно из-за этого своего желания НАТО и сопротивляется призывам Киева установить бесполетную зону над Украиной, что может привести к вовлечению летчиков-истребителей альянса в воздушные бои с российскими ВВС.

Тем не менее и Россия, и НАТО постоянно выверяют "красные линии" друг друга. Запад становится все более смелым и вовлеченным в конфликт, предоставляя Украине важные разведданные, которые ВСУ используют для нападений на российские корабли и другие стратегические объекты. Союзники по НАТО также предоставили Украине современное вооружение, такое как высокомобильные РСЗО, которые украинские военные используют для нанесения серьезного ущерба российским складам боеприпасов и базам далеко за линией фронта. <...>

Но прямое военное участие сил НАТО в конфликте в небе, на земле или в Черном море вблизи Украины сразу кардинально изменит ситуацию. Это может подтолкнуть российское военное командование к действиям, которые приведут к гибели или ранениям военнослужащих НАТО. Такой исход вызовет ответную реакцию со стороны альянса, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем развитии может привести к ядерному конфликту. Такого сценария следует избегать любой ценой.

Еще один исход, которого Соединенным Штатам следует избегать, — это полное крушение России. Им следует продолжать наказывать Путина за спецоперацию на Украине, но они не должны упускать из виду тот факт, что дестабилизация России — а тем более ее раскол, к чему призывают некоторые комментаторы, не в интересах Америки. В конце холодной войны президент Джордж Буш-старший беспокоился о распаде Советского Союза не потому, что хотел его сохранить, а потому, что распад крупной ядерной державы мог привести к высвобождению ядерного оружия и расщепляющихся материалов, подстегнув ядерное распространение среди государств-правопреемников и появления новых террористических сетей и организованной преступности. Спустя четыре десятилетия эти риски сохраняются. Крах России может привести к такому кровавому гражданскому конфликту, который может дестабилизировать Евразию на долгие годы.

<...> Хотя санкции, наложенные Западом на Россию до сих пор, ослабили ее экономическую мощь, они не вызвали ничего подобного тому опустошению и унижению, которые россияне испытали в 1990-х годах во время экономического кризиса, вызванного распадом Советского Союза.

Однако исторический опыт подсказывает, что нынешняя видимость спокойствия может вводить в заблуждение. В администрации США не могут знать точно о тех предательских заговорах, которые могут иметь место в ближайшем окружении Путина, и в Вашингтоне не могут предсказать, какой хаос может возникнуть, когда всемогущий автократ начнет терять свою хватку. За окончательным уходом Путина, добровольным или нет, вероятно, последует ожесточенная борьба за власть, очень похожая на ту, которая последовала за смертью Сталина в 1953 году. Независимо от того, кто займет его место, националистическая и реваншистская политика Путина, вероятно, продолжится даже после него. Это может быть похоже на то, как Никита Хрущев продолжил и даже усилил сталинскую конфронтационную антизападную политику, что в конечном итоге привело к Карибскому кризису в 1962 году.

Соединенным Штатам следует действовать осторожно, признавая, что экономический кризис и политический хаос — плохой фон для построения либеральной системы. Не следует рассматривать возникновение либерально-демократического государства в постпутинской России как историческую неизбежность. Прошлое тяжело давит на Россию не только в том смысле, что ее репрессивные институты обладают удивительной живучестью, но и из-за стойкого конформизма и политического безразличия российского народа, на которого Соединенные Штаты когда-то наивно возлагали большие надежды в плане демократических преобразований. США не должны допустить того, чтобы ожидание возможной демократизации России стало основой их долгосрочной политики. Реализация настоящей российской демократии — это дело самих россиян, и возможности Вашингтона повлиять на такой исход всегда были и останутся крайне ограниченными.

Неприсоединившаяся Россия

За последние 30 лет Россия так и не смогла закрепиться на Западе. В отличие от Германии и Японии, которые заняли прочные позиции в западном миропорядке после поражения во Второй мировой войне, Россия отказалась смириться со своим ослабленным постсоветским статусом. Соединенные Штаты попытались удовлетворить потребность Москвы в уважении, пригласив Россию вступить в клуб развитых стран "Большой семерки" (но позднее ее оттуда выгнали) и создав совместный Совет Россия—НАТО. Тем не менее она продолжает хранить свои обиды, поддавшись своему вредоносному национализму и империализму.

И все же американские политики должны продолжать искать способы ускорить появление менее воинственной России, хотя бы для того, чтобы уменьшить напряженность между двумя крупнейшими ядерными державами и затруднить для Китая получение выгоды от ее слабости.

Соединенные Штаты должны побуждать россиян хотя бы представить себе будущее, в котором Россия будет влиятельным и независимым игроком на мировой арене, стремящимся к мирному и взаимовыгодному сосуществованию с Западом. Россия и Запад разделяют заинтересованность в создании России, которая не будет вассалом или просителем у Китая. Потенциальный нейтралитет России — ее неприсоединение к текущему стратегическому соперничеству с Китаем — возможно, самый большой "пряник", который может предложить Вашингтон Москве. Американский месседж России должен подкреплять то, что уже известно российской политической элите: Китай заботится лишь о своих собственных интересах и рассматривает Москву только как инструмент для их достижения.

В этом Западу, скорее всего, поможет сам Китай. И действительно, Пекин уже начал вести жесткую торговлю с Москвой, например, воспользовавшись отчаянной потребностью России в продаже своих энергоресурсов. Здесь Китай выжимает из нее существенные скидки. В прошлом он еще как-то терпел ее независимые отношения с Индией и Вьетнамом и неохотно уважал значительную роль Кремля в Центральной Азии. Но по мере того, как в Пекине начинают осознавать свои огромные рычаги влияния на Россию, он будет стремиться воздействовать на формирование такой российской внешней политики, которая служила бы его собственным интересам.

Такая деспотичная китайская линия дает российскому политическому истеблишменту достаточные основания переосмыслить свою застарелую враждебность по отношению к Западу. В конце концов Москва, скорее всего, признает, что может расширить свое международное влияние и усилить влияние на другие державы (включая Китай), сдерживая свои агрессивные импульсы в Европе.

По иронии судьбы, последние имперские замыслы Путина значительно мешают России обеспечить себе будущее, в котором она мирно сосуществовала бы с Западом. Его спецоперация на Украине значительно усложнила эту задачу и ей, и Соединенным Штатам. Но возможности исправить ошибки Путина все же имеются, даже если для этого нужно сначала наказать Россию. Она должна решить, хочет ли продолжать жить в гневной западной изоляции. И Вашингтон должен напомнить Москве, что возможны и другие варианты, если Россия проявит искреннюю заинтересованность в исправлении своих деструктивных и саморазрушительных амбиций. Пока этот день не наступит, Соединенные Штаты должны сдерживать худшее поведение России и ждать, когда ситуация изменится.

Авторы: Дмитрий Альперович (Dmitri Alperovitch) — руководитель американского аналитического центра Silverado Policy Accelerator, ведущий подкаста Geopolitics Decanted, а также соучредитель и бывший технический директор компании CrowdStrike, занимающейся кибербезопасностью.

Сергей Радченко (Sergey Radchenko) — почетный профессор Школы перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса и автор книги "Нежелательные провидцы: советский провал в Азии в конце холодной войны".