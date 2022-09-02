Испания направила военную помощь Украине

ЦАМТО, 1 сентября. Правительство Испании направило на Украину два самолета и шесть грузовиков с военной помощью, в том числе боеприпасы для тяжелых артиллерийских вооружений, передает "РИА Новости".

"Утром 31 августа с военно-морской базы Рота (провинция Кадис в Андалусии) были отправлены первые два рейса с испанским оружием... Они доставят на Украину боеприпасы для полевой артиллерии крупного калибра", – говорится в правительственном коммюнике. Как отмечается, оружие предоставлено безвозмездно, для его передачи запланировано пять или шесть авиарейсов.

По словам главы испанского Минобороны Маргариты Роблес, объем этих поставок в общей сложности составит 75 палет с боеприпасами.

Кроме того, из Испании уже отправлено шесть грузовиков, которые были подготовлены в ответ на "срочный запрос украинских властей о предоставлении материалов и обмундирования для зимних условий". Вечером 31 августа ожидается выезд еще шести фур, а их общее количество в следующие несколько дней достигнет 25.

Неделю назад испанское правительство сообщало, что подготовило для Киева 30 тыс. ед. полевой формы, 15,6 тыс. бушлатов, 15 тыс. водо- и ветрозащитных костюмов и несколько тысяч единиц теплой одежды, отмечает агентство.