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ЦАМТО

В подразделения МТО ВВО поступили на вооружение несколько десятков современных топливозаправщиков

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Управление системой МТО
Системой МТО в ходе учений "Восток-2014" управляет автоматика.
Источник изображения: Пресс-служба МО РФ

ЦАМТО, 1 сентября. В августе в подразделения МТО ВВО, дислоцированные в Приморском, Хабаровском краях, Республике Бурятия, поступило несколько десятков новейших топливозаправщиков на базе автомобилей КамАЗ-5350 и КамАЗ-53501.

На шасси КамАЗ-53501 размещается автоцистерна АТЗ-10-53501, предназначенная для перевозки и заправки авиационного топлива. Особенность данного топливозаправщика заключается возможность эксплуатации при температуре от -40 до +50 град. С. Общий объем цистерны – 14 м3.

На шасси КамАЗ-5350 размещена автоцистерна АЦ-7 с общим объемом 7 м3. Основное предназначение автоцистерн – доставка топлива на удаленные объекты, добраться до которых можно только по бездорожью, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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