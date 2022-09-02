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ЦАМТО

В состав Черноморского флота принят новый морской буксир "Капитан Найден"

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Новый морской буксир "Капитан Найден" (заводской номер 412) проекта 23470, построенный ПАО "Ярославский судостроительный завод" (ЯСЗ), незадолго до подъема флага, в Южной бухте Севастополя, 24.08.2022
Новый морской буксир "Капитан Найден" (заводской номер 412) проекта 23470, построенный ПАО "Ярославский судостроительный завод" (ЯСЗ), незадолго до подъема флага, в Южной бухте Севастополя, 24.08.2022.
Источник изображения: А. Бричевский

ЦАМТО, 1 сентября. В главной базе Черноморского флота (ЧФ) – городе Севастополь – 31 августа состоялась церемония принятия в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота морского буксира "Капитан Найден".

Перед началом подъема Андреевского флага был проведен чин его освящения, в котором приняли участие командование Южного военного округа и Черноморского флота, представители завода-изготовителя, экипаж буксира, ветераны ЧФ и духовенство.

После включения в состав флота экипажу судна предстоит проверка готовности к выходу в море, после чего буксир приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.

Справочно:

Морской буксир "Капитан Найден" построен для Черноморского флота и является третьим судном проекта 23470. Государственные испытания были завершены 21 августа 2022 года. Буксир предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций в море. Благодаря наличию на борту специализированного оборудования, буксир может выполнять операции по тушению различных видов возгораний на надводных объектах. Длина буксира составляет 69,75 м, ширина – 15,0 м, полное водоизмещение 3401,5 т, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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