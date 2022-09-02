США анонсировали новые военные поставки Украине

ЦАМТО, 1 сентября. США в предстоящие дни готовятся объявить о выделении новой военной помощи Украине. Об этом, как передает "РИА Новости" заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"В ближайшие дни вы услышите новые объявления касательно выделения помощи Украине в сфере безопасности", – сказал Д.Кирби на брифинге 31 августа. При этом представитель Белого дома не привел дополнительных деталей.

Как напоминает агентство, президент США Джо Байден на минувшей неделе объявил о выделении Украине крупнейшего единовременного пакета военной помощи размером в 2,9 млрд. долл. В заявлении на сайте Белого дома отмечалось, что новый пакет военной помощи позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы, боеприпасы, РЛС, системы защиты от беспилотников, чтобы страна "могла продолжать обороняться в долгосрочной перспективе".