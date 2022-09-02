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Военное обозрение

Австралийские подводники в рамках сотрудничества AUKUS будут тренироваться на британских субмаринах

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Источник изображения: topwar.ru

Австралия готовится к появлению в составе своих военно-морских сил атомных подводных лодок. В рамках сотрудничества стран-участниц нового блока AUKUS (Австралия – Великобритания – США), Великобритания возьмет на себя заботу об обучении австралийских моряков-подводников. Они будут тренироваться на британских субмаринах.

В то же время, пока точно неизвестно, когда у Австралии появятся свои атомные субмарины. Некоторые эксперты называют 2040-е годы, и такой долгий временной отрезок не может не вызывать опасений по поводу обороноспособности страны в ближайшие двадцать лет.

Сейчас в ВМС Австралии рассуждают о том, чем заменить выводимые из эксплуатации подводные лодки класса «Коллинз» до тех пор, пока флот не получит атомные подводные лодки. Тем более, свою роль сыграла пандемия коронавируса, которая не позволила ускорить строительство новых подводных лодок для Австралии.

Помимо подводных лодок, Австралия ожидает и скорой постройки фрегатов класса «Хантер». Эти корабли также должны быть приняты на вооружение Королевским флотом Австралии в обозримом будущем, чтобы заменить фрегаты более ранних и уже устаревающих моделей. Однако строительство новых фрегатов тоже застопорилось из-за пандемии коронавируса, которая нарушила логистические цепочки и привела к промедлениям по целому ряду направлений работы. Сейчас австралийское правительство настаивает на ускорении строительства фрегатов.

Появление в составе ВМС Австралии новых кораблей и подводных лодок, по мнению союзников страны по AUKUS, должно значительно повысить военные возможности страны. Это очень важно не только для Канберры, но и для Вашингтона, поскольку Австралия считается одним из ключевых военно-политических партнеров США в Тихоокеанском регионе. В условиях нарастающего противостояния с Китаем США вынуждены заботиться о росте боеспособности вооруженных сил всех своих тихоокеанских союзников. При этом США сами и провоцируют Китай на военное противостояние, стараясь втянуть в него и Австралию.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Китай
США
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