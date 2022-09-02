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Интерфакс-АВН

В России начинаются стратегические маневры "Восток-2022" с участием 50 тыс. военных

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Учения "Восток-2018"
Учения "Восток-2018".
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - В России в четверг стартует стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Восток-2022", в ходе одного из эпизодов корабли России и Китая отработают совместные действия в Японском море.

Маневры пройдут на семи полигонах Восточного военного округа, в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Основной этап учений планируется провести на полигоне "Сергеевский", сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в СКШУ "Восток-2022" будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

На учения "Восток-2022" свои контингенты, оперативные группы и наблюдателей направили страны ОДКБ, ШОС и другие государства-партнеры. В их числе Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Никарагуа, Сирия и Таджикистан, сказали в Минобороны РФ.

"Учение не направлено против каких-либо конкретных государств или военных союзов и носит сугубо оборонительный характер", - сказал 29 августа заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

"Приоритетным направлением при разработке замысла учения являлась поэтапная проработка вариантов действий войск в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации и её союзников в зоне ответственности Восточного военного округа", - сообщил Фомин.

По его словам, на учениях корабли России и Китая на севере и в центре Японского моря отработают взаимодействие в сфере обороны морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности.

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