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Военные ВС РФ произвели удары из расчетов «Панцирь-С1» по локациям ВСУ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

В ходе спецоперации по защите Донбасса расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Западного военного округа (ЗВО) продолжают обеспечивать защиту подразделений Вооруженных сил РФ от средств воздушного нападения. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщает Минобороны России, публикуя видео боевой работы расчетов ЗРПК «Панцирь-С1».


Отмечается, что военнослужащие продолжают уничтожать беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, находящиеся на вооружении у Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ракеты «Точки-У», которые украинские боевики регулярно выпускают по освобожденным населенным пунктам.

По данным Минобороны, операторы могут вычислять в небе как крупные, движущиеся объекты, так и совсем небольшие благодаря системам обнаружения современных зенитных комплексов.

«Возможности данной машины позволяют уничтожать аэродинамические цели, высокоскоростные цели, малоразмерные летательные объекты. Время реакции данного ЗРПК составляет от 2 до 4 секунд. Одновременно может обстреливать до четырех целей. Было отражение атаки оперативно‐тактическими ракетами «Точка-У», также был уничтожен БЛА Bayraktar TB2. Начали подстраиваться под работу с данными целями, и расчеты успешно отражают данные оперативно-тактические ракеты», — рассказал командир батареи ЗРПК «Панцирь-С1».

Несмотря на то, что расчеты сменяют друг друга, «Панцири» дежурят круглосуточно и контролируют не только небо. Если необходимо, могут уничтожить и наземные цели.

Ранее, 31 августа, официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили семь из 12 танков, которые Польша поставила Украине и перенаправила через реку Ингулец для деблокирования подразделений ВСУ.

Также в среду стало известно, что военные Вооруженных сил (ВС) России за двое суток уничтожили более 1,7 тыс. украинских военнослужащих. Также российскими войсками ликвидировано 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин и другая техника.

До этого, 17 августа, Минобороны России на форуме «Армия-2022» впервые продемонстрировало турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сбитый в ходе проведения спецоперации. Объект был ликвидирован российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР).


Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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96К6 Панцирь-С1
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