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Вооруженные формирования Украины потеряли большую часть танков, которые были задействованы в ходе крайне неудачного наступления, организованного в понедельник. Об этом сообщает проект "РГ:русское оружие"

Среди них - поставленные Польшей танки Т-72М1 и Т-72М1R. Не зря российские военные эксперты называют их "одноразовыми": эти боевые машины являются очень уязвимыми, после воздействия российских средств поражения они быстро выходят из строя, загораются и взрываются.

В этом нет ничего удивительного. Данная техника, разработанная еще в начале 80-х годов для экспортных поставок и лицензионного производства в дружественных на то время Советскому Союзу государствах, могла успешно противостоять противотанковым боеприпасам, выпускавшимся 40 лет назад, но не современным ПТУР.

По открытым данным, Т-72М1 имеют следующие показатели защиты: около 405 мм от подкалиберных снарядов и 490 мм от кумулятивных. Последнюю характеристику попытались усилить установкой динамической защиты первого поколения, однако она не спасает от тандемных боевых частей. Установленный предзаряд подрывает "реактивную броню", а главный преодолевает основную.

Поэтому подразделения нацистов, оснащенные такими "семьдесят вторыми", по сути, обречены на уничтожение.

Сообщалось также о прибытии из Польши еще менее защищенных Т-72М, но их пока держат в тылу и опасаются отправлять на линию соприкосновения.

Пока еще не были засвечены в боях и польские модернизированные PT-91 Twardy, они также уже считаются устаревшими.

Определенные надежды командование ВСУ связывало с германскими Leopard 1 и Leopard 2, но западные спонсоры, по разным причинам, не спешат снабжать своих "младших партнеров" такими танками.

Алексей Моисеев