Войти
РИА Новости

России хватит ресурсов для победы в спецоперации, заявила Матвиенко

280
0
0
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. России хватит ресурсов для победы в специальной военной операции на Украине, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда ко Дню знаний.

"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы — ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных. <...> Сейчас, полгода спустя, хорошо видно, насколько велика была угроза, нависшая над нашей страной, насколько своевременным было решение о проведении СВО", — написала политик.

По ее словам, на поле боя "нам реально противостоят не только вооруженные силы Украины, нацистские батальоны, но и коллективный Запад, НАТО".

"От исхода операции зависит не только существование нашей страны как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после ее завершения. Продолжит ли он и далее движение в сторону многополярной модели, утверждения в международных отношениях принципов равноправия, сотрудничества, справедливости. Или же США, их союзники установят свою глобальную гегемонию", — добавил Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что Вооруженные силы оснащены самым современным оружием и техникой, а российские военнослужащие действуют гуманно.

"Они не используют мирных граждан в качестве "живого щита", не ведут обстрел городских кварталов, не уничтожают объекты социальной и коммунальной инфраструктуры. Не запятнали себя расправами над военнопленными", — отметила парламентарий.

Кроме того, Матвиенко напомнила слова президента Владимира Путина о том, что сегодняшние офицеры и солдаты России — наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны — "самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ".

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
14.02.2022
Anadolu: "безграничная дружба" России и Китая не так уж незыблема. И вот почему
10.02.2022
Москва не хочет войны, и не все европейцы – "идиоты"
12.11.2019
Помпео рассказал о поставках оружия на Украине для "борьбы с русскими"
10.09.2019
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"
08.07.2019
В НАТО заявили о негативном влиянии ситуации с ДРСМД на другие соглашения
01.08.2016
Военные новости: что США поставляют украинским военным
15.06.2009
Волжские крылья
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.09 05:31
  • 30880
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.09 00:40
  • 2
Проект «Арктур» - российская подводная лодка будущего
  • 02.09 00:12
  • 3
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 01.09 23:28
  • 2
Начались испытания первой российской бронемашины класса MRAP для спецназа
  • 01.09 20:23
  • 2
Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники
  • 01.09 17:47
  • 8
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 01.09 10:26
  • 4
Ростех показал новую ливрею МС-21 с двигателями ПД-14
  • 01.09 09:39
  • 0
«The Show must go on!», или какого военного министра выбрала себе Тихановская
  • 01.09 09:27
  • 3
Владимир Лепин: облик автомата АК-12 в комплектации 2021 года значительно изменился
  • 01.09 07:02
  • 2
Минобороны России передали партию модернизированных САУ
  • 31.08 22:04
  • 1
Дело в технике: почему провалилась атака ВФУ под Херсоном
  • 31.08 15:03
  • 0
Беспризорная Украина – западный план раздела украинских земель
  • 31.08 12:57
  • 10
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 31.08 12:16
  • 11
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 30.08 23:03
  • 1
WSJ сообщила о возможности сближения КНДР с Россией из-за ситуации вокруг Украины