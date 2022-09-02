В США оценили потребность Украины в «Бородавочниках»

Американский одноместный двухдвигательный штурмовик A-10 Thunderbolt II, известный как «Бородавочник», на Украине мог бы работать только в условиях преимущества украинской противовоздушной обороны (ПВО) перед российской, чего в настоящее время не наблюдается. Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Кристиан Орр.

Тем не менее, автор пишет, что Украина может испытывать потребность в A-10 Thunderbolt II, поскольку последние оснащены управляемой высокоточной авиабомбой GBU-39 дальностью действия более 95 километров, которую можно использовать в тандеме с беспилотниками, подавляющими ПВО противника.

Также самолет, аналогом которого называется советский Су-25, оснащен системой лазерного наведения AGR-20 Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), благодаря которой неуправляемые ракеты превращаются в высокоточный боеприпас.

В издании признают, что сама Украина запрашивает у западных стран более совершенные самолеты, отказываясь от A-10 Thunderbolt II, которые в самих США планируют списывать.

В августе The Drive заметило, что истребители четвертого поколения Воздушных сил Украины МиГ-29 советского производства получили американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM).