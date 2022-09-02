Греция задумала разжечь войну между Турцией и Западом

Греция хочет войны

Цель преследования Грецией турецких истребителей с помощью С-300 – разжигание войны между Турцией и Западом. Очевидно, что ее подначивают США, пишет Yeni Şafak. Анкара намерена доказать, что Вашингтон прибегает к практике двойных стандартов.

По мнению экспертов, Греция обеспокоена тем, что Турция выходит на передний план как глобальный игрок. Цель Афин заключается либо в том, чтобы разжечь войну, либо в том, чтобы заставить Турцию активировать С-400 и спровоцировать конфликт в ее отношениях с Западом.

Предполагается, что инцидент с преследованием Грецией турецких истребителей с помощью С-300 – это план по разжиганию противостояния между Турцией и Западом. На фоне военного конфликта между Россией и Украиной Турция стала мировым центром дипломатии. Именно благодаря ее челночной дипломатии в Стамбуле состоялся первый официальный контакт сторон и были приняты важные решения. В силу инициатив Турции удалось предотвратить мировой продовольственный кризис. Миллионы тонн зерна из украинских портов подлежат транспортировке во все уголки мира по созданному коридору.

Самолет не пролетит

Преследования со стороны Греции начались параллельно с этими событиями. Сначала турецкие самолеты преследовала ее авиация, а затем и С-300, которые якобы находятся "в ангаре". По мнению экспертов, Греция нагнетает напряженность, поскольку обеспокоена тем, что Анкара выходит на передний план как глобальный игрок. При этом цель Афин – либо разжечь войну, либо заставить Турцию активировать С-400 и спровоцировать конфликт между Турцией и Западом. Военные эксперты говорят, что произошедшие события дают Турции право использовать С-400, даже если сейчас в этом нет необходимости, а в таком случае Греция не сможет поднять в воздух ни одного самолета.

Присутствует сотрудничество с США

Отставной бригадный генерал, доцент, доктор Фахри Эренель (Fahri Erenel) подчеркнул, что Греция, создавая напряженность, хочет подорвать все усилия Турции в направлении воцарения мира во всем мире особенно в рамках российско-украинского конфликта. "Подтолкнув Турцию к ошибке при возможном ответе, Греция создаст представление, будто та не миролюбива и хочет войны. Конечно, здесь, очевидно, ведется сотрудничество с США", – отметил эксперт.

Появилось право использовать

По словам Эренеля, использование Грецией С-300 дает Турции право активировать С-400. "Речь не должна идти о том, чтобы одна страна из числа членов НАТО могла использовать российскую систему противовоздушной обороны, а другая – нет. Чрезвычайно уместным шагом в ответ на преследования было бы активировать С-400. Тем более что С-400 имеют гораздо более продвинутые технологии с точки зрения возможностей нацеливания на разные точки. Это значительно усилит позиции Турции против Греции", – заключил эксперт.

Цель – разжечь напряженность

Летчик в отставке, генерал-лейтенант Эрдоган Каракуш (Erdoğan Karakuş) отметил, что преследования со стороны Греции могут иметь серьезные последствия. Подчеркнув, что Афины стремятся разжечь напряженность, Каракуш продолжил: "Турецкие самолеты должны стрелять, сбивать, чтобы возникла напряженность. Такова их цель. Сообща с Грецией действуют и США, которые хотят переключить внимание Анкары на Грецию, чтобы предотвратить ее возможную операцию в Сирии и сохранить присутствие Рабочей партии Курдистана. Так что произошедшее – не просто вопрос нацеливания на F-16".

Стремятся заставить перебросить С-400 в Эгейский регион

Летчик в отставке, генерал-майор Беязыт Караташ (Beyazıt Karataş) отметил, что Греция, разжигая напряженность, хочет заставить Турцию перебросить С-400 в Эгейский регион. "Все этого хотят, потому что тема С-400 провокационная. Греция также заинтересована в том, чтобы Турция разместила свои С-400 в Эгейском регионе. На данном этапе Анкаре не нужно делать это. Это только еще более усилит напряженность, испортит отношения с США и повлечет за собой расширение санкций", – полагает эксперт.

Такое безрассудство неприемлемо

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар (Hulusi Akar), принимая участие в церемонии присвоения званий в Вооруженных силах Турции, заявил: "Турецкие самолеты, которые выполняли задачи в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, были захвачены на радар греческой системы противовоздушной обороны С-300. Этот поступок нашего плохого соседа нужно заметить, понять и объяснить. Такое безрассудство, такая дерзость неприемлемы".

Будет указано на их лицемерие

В то время как преследование турецких самолетов со стороны Греции продолжается, Анкара в ближайшие месяцы проведет с США встречу группы высокого уровня по обороне, на которой будут обсуждаться военные вопросы. На этой встрече, помимо темы F-16, также будет обсуждаться провокационная политика Греции в отношении Турции в течение последних нескольких месяцев и, наконец, вопрос захвата турецких истребителей на радар системы С-400.

Турецкая делегация документами и изображениями докажет практику двойных стандартов, применяемую США в отношении нее и Греции. Так, Вашингтон исключил Анкару из программы F-35 на основании закупки системы противовоздушной обороны С-400 российского производства, введя санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), тогда как в отношении Греции не были введены санкционные ограничения из-за С-300 и с ней ведутся переговоры по поставкам F-35. Все это будет подлежать обсуждению, при этом американской стороне будет указано на все несправедливые действия.

Авторы: Айбике Эроглу (Aybike Eroğlu), Джанберк Доган (Canberk Doğan)