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Польша планирует резко увеличить военные расходы в 2023 году

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Как сообщил польский веб-ресурс "Defence24", Совет министров Польши утвердил проект государственного бюджета на 2023 год, который предусматривает самые большие в польской истории расходы на оборону. Только напрямую по разделу национальная оборона правительство Польши планирует выделить в 2023 году 97,445 млрд злотых (20,73 млрд долл США), что означает рост примерно на 68% по сравнению с ожидаемым фактическим уровнем польских оборонных расходов в 2022 году в размере около 58 млрд злотых (12,34 млрд долл). Кроме того, планируется, что дополнительно в 2023 году еще около 30-40 млрд злотых будет выделено на военные расходы Польши из Фонда поддержки вооруженных сил, организованного польским государственным банком Bank Gospodarstwa Krajowego. Таким образом, общие военные расходы Польши на 2023 год планируются в размере примерно 127-137 млрд злотых (27-29 млрд долл)..

Модернизированный танк Leopard 2PL польской армии на демонстрационных стрельбах (с) Anna Woslka

Таким образом, планиуемый объем прямых военных расходов Польши в 2023 году должен составить оценочно около 3,3% ВВП, а с учетом дополнительных средств - от 4,3 до 4,6% ВВП.

В целом польское правительство прогнозирует рост ВВП страны в 2023 году на уровне 1,7% и инфляцию на уровне 9,8% (при прогнозируемом росте ВВП на 2022 год на 4,6% и инфляции на уровне 13,5%). Доходы государственного бюджета Польши в 2923 году планируются на уровне 604,4 млрд злотых, расходы - 669 млрд злотых, а дефицит бюджета таким образом составит около 65 млрд злотых.

По основной статье 29 бюджета "Национальная оборона" в 2023 году планируется выделить 96,920509 млрд злотых, при этом по целевому назначению запланированы в том числе следующие суммы:

- 40,123 млрд злотых - расходы на закупки и НИОКР;

- 18,075065 млрд злотых - расходы на денежное содержание военнослужащих и служащих;

- 19,475465 млрд злотых - расходы на содержание вооруженных сил, включая ремонт, услуги и пр.;

- 9,5008 млрд злотых - на пенсионное обеспечение;

- 1,682765 млрд злотых на различные текущие расходы;

- 4,022929 млрд злотых - на различные пособия для физических лиц;

- 4,030576 млрд злотых на субсидии для задач, связанных с обороной;

- 9,506 млн злотых для софинансирования проектов с участием фондов ЕС.

Кроме того, еще 524,491 млн злотых выделяется на различные нужды, связанные с обороной, в других статьях польского бюджета.

Таким образом, основной статьей расходов планируемого польского военного бюджета на 2023 год являются новые закупки, на что выделяется 40 млрд злотых, или 42%. Кроме того, планируемые к выделению дополнительно 30-40 млрд злотых из Фонда поддержки вооруженных сил также планируется направить целиком на новые закупки. В итоге ожидается, что Польшей в 2023 году может быть выделено суммарно 70-80 млрд злотых (14,9-17 млрд долл) на закупки вооружения и военной техники, что должно обеспечить финансирование начатых Польшей амбициозных программ перевооружения и подписанных соответствующих крупных контрактов. Кроме того, планируется увеличить в 2023 году численность польских вооруженных сил на более чем 20 тысяч человек, не считая военнослужащих Территориальных войск обороны.

Проект оборонного бюджета Польши на 2023 год и данные оборонных бюджетов Польши на 2021 и 2022 годы (с) defence24.pl

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Страны
Польша
Продукция
Leopard-2
Проекты
Евросоюз
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