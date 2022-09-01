«Технология «стелс» не сработает. Радар С-500 легко обнаружит B-2 Spirit»

Генерал Попов рассказал, как новейший российский ЗРК обнаружит бомбардировщик B-2 Spirit

Американский самолет-невидимка B-2 Spirit с начала эксплуатации в 1988 году прошел несколько модернизаций. Последняя из них, как утверждает издание The National Interest, сделала его «недосягаемым для российских систем ПВО». «Газета.Ru» разбиралась, в чем именно состояли улучшения.

Помимо того, что B-2 Spirit является первым современным серийным тяжелым самолетом «стелс» со схемой «летающее крыло», это и самый дорогой самолет за всю историю авиации.

При производстве, которое длилось с 1986 по 1999 год, одна единица (по данным из открытых источников) оценивалась примерно в $2,1 млрд. Всего был построен 21 такой самолет.

B-2 Spirit использует технологии малозаметности, корпус самолета покрыт радиопоглощающими материалами, реактивные струи двигателей экранируются, эффективная площадь рассеивания невелика.

Боевого применения В-2 в последние годы отмечено не было, но они несут постоянное дежурство и проводят патрулирование в разных регионах Тихого и Атлантического океанов. В 2019 году три американских бомбардировщика B-2 Spirit были переброшены на британскую военную авиабазу «Фейрфорд».

Нынешняя модернизация, по утверждению The National Interest, направлена на достижение «определенного прогресса в обновленном B-2 Spirit при помощи добавлении так называемой системы управления обороной». Это, как предполагается, позволяет В-2 обнаруживать ПВО противника и уклоняться от нее.

«Это особенно важно, поскольку новое поколение российских средств ПВО может отслеживать самолеты-невидимки», - отмечает американское издание.

Особенности действия защиты стратегического бомбардировщика от радиолокационных систем модернизированных зенитных ракетных комплексов С-400 и более современных С-500 Пентагоном не раскрываются. «Вероятно, они не являются общедоступными по соображениям безопасности. Единственное, что раскрывают военные - отражающая способность бомбардировщика увеличиться с 80% до практически 100%. Раньше таких показателей не было ни у одной машины», - отмечает The National Interest.

У российских экспертов эти утверждения вызывают скепсис.

«Модернизация американского стратегического бомбардировщика В-2 может заключаться в его новых вооружениях, но не в способности уклониться от российских средств ПВО, - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт генерал-майор Владимир Попов. - Современная система ПВО построена таким образом, что обеспечивает многоэшелонированную противовоздушную оборону, по рубежам и глубине. Силы ПВО у нас расположены таким образом, что не позволяет ее преодолеть ни на предельно малых, ни на больших высотах. Даже если, допустим, пропустили на дальних подступах, то приближение к стратегическим объектам, крупным промышленным центрам уже не допустимо».

Генерал напомнил, что система «стелс» в принципе не работает в случае с комплексами С-500, который сейчас поступают на вооружение ВС РФ.

«С-500 оснащен всевысотным радаром-обнаружителем «Енисей». Это полностью цифровой локатор, сигнал оцифровывается и отдается на обработку отдельному процессору. Его антенна - активная фазированная решетка. Время свертывания и развертывания не превышает 5 минут. Он рассчитан на непрерывную работу в течение почти неограниченного времени. Обнаруживает воздушные объекты на высотах более 100 км, на границе космического и воздушного пространства, на дальностях свыше 600 км. Но главное заключается в том что, «Енисей», как утверждают разработчики, способен преодолевать отражающие свойства «стелс». И не важно будет это отражение работать на 80% или на 100%. Технология «стелс» просто не сработает. Радар С-500 легко обнаружит B-2 Spirit», - добавил генерал.

С этой точкой зрения согласен военный аналитик и публицист Владислав Шурыгин.

«Это откровенный пиар американского авиапрома с раздуванием щек вокруг стратегического бомбардировщика В-2, - рассказал «Газете.Ru» Шурыгин. - Самолет неплохой, успевший побомбить Югославию, где в числе прочих целей разнес посольство КНР в Белграде, факт чего китайские товарищи до сих пор не забыли. Еще отметился ударами в Афганистане, где ПВО нет вообще. Потратили там сотни боеприпасов, но побед над реальным врагом нет».

Виктор Сокирко