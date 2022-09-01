Канадская технология Micro-AUV защитит военные субмарины от обнаружения

Micro-AUV

Миниатюрная беспилотная субмарина на водородных топливных элементах (AUV) Solus-LR — совместная разработка компаний ecoSUB Robotics (Великобритания) и Cellula Robotics (Канада). Ее испытания проходили в заливе Индиан-Арм недалеко от Ванкувера и завершились 15 июля.

Мини-субмарина продемонстрировала впечатляющие характеристики — погружение — до 3000 м, скорость — до 2 м/с и дальность до 2000 км на одной заправке.

Минисубмарина Solus-LR

Для поддержания связи она оснащена специальным устройством — micro-AUV. Благодаря ему субмарине-носителю не придется всплывать (и демаскировать себя), чтобы отправить сообщение в центр управления. Micro-AUV разворачивается в подводном положении, отплывает на несколько миль от носителя, чтобы не демаскировать его, после чего всплывает на короткое время, передает сообщение и затем погружается на дно. Во время испытаний аппарат Solus-LR успешно запустил micro-AUV на ходу в подводном положении и с его помощью отправил сообщение по спутниковой связи Iridium.