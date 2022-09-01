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Раскрыта причина таинственного сбоя на «Вояджере-1»

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Voyager-1
Voyager-1.
Источник изображения: wikipedia

Инженеры НАСА установили причины таинственной неполадки, в результате которой зонд «Вояджер-1» начал присылать странные сигналы, и устранили ее. Оказалось, что система ориентации, позиционирования и управления зондом (AACS), которая контролирует положение главной антенны, начала отправлять данные через неисправный бортовой компьютер. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

В мае 2022 года НАСА стало получать от «Вояджера-1» искаженную телеметрию, связанную с системой AACS, при этом остальная часть зонда, включая научные приборы, работала нормально. AACS также, по-видимому, продолжала функционировать, поскольку сигнал от нее не ослаб, однако данные казались совершенно случайными. Команда специалистов решила попробовать перевести данные AACS на другой компьютер, что позволило устранить сбой.

Хотя инженеры точно не знают, почему система ориентации стала отправлять данные телеметрии не на тот компьютер, они объясняют это тем, что AACS получила ошибочную команду, сгенерированную другим бортовым компьютером. Если это так, то это означает, что на зонде возникла еще одна проблема, которую еще предстоит найти. Однако, по мнению специалистов, она не представляет угрозу для «Вояджера-1» в долгосрочной перспективе.

На данном этапе миссии подобные происшествия являются своего рода нормой, поскольку возраст «Вояджера-1» достигает более 45 лет, а срок его работы намного превышает запланированный. Кроме того, аппарат находится в межзвездном пространстве — среде с высоким уровнем радиации.

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