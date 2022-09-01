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Военное обозрение

В польской прессе: Варшава отправит Эстонии партию ПЗРК Piorun

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Источник изображения: topwar.ru

На следующей неделе будет подписан контракт, согласно которому Варшава отправит в Эстонию партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Piorun («Молния»). Предполагается, что поляки поставят несколько десятков пусковых установок и несколько сотен зенитных ракет.

Об этом сообщает польский портал Defence 24, ссылаясь на неофициальную информацию источников.

Они утверждают, что соответствующий документ подпишут примерно 5-9 сентября. Благодаря реализации данного контракта, Эстония станет третьим иностранным пользователем польских ПЗРК. Первым была Литва. Она еще в 2014 году приобрела большую партию переносных зенитных комплексов Grom, которые послужили основой для создания ПЗРК Piorun.

В польской прессе напоминают, что также некоторое количество «Молний» в рамках военной помощи от польских партнеров получил Киев. Украинские военные утверждают, что ракеты успешно применялись в бою. С их помощью якобы сбивались российские ударные вертолеты Ка-52, Ми-24 и самолеты Су-25 и Су-34, а также БПЛА «Орлан-10».

Piorun станет первым типом выпускаемой с плеча зенитной ракеты в Вооруженных силах Эстонии. На данный момент эстонские военные пользуются более «увесистыми» зенитными установками малой дальности Mistral-2/3.

ПЗРК Piorun польского производства применяется против низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотников. Он способен поражать цели на расстоянии от 400 до 6500 метров, летящих на высоте от 10 метров до четырех километров.

Источник изображения: topwar.ru

В этом году Соединенные Штаты сделали заказ на партию таких комплексов и ожидают их поставки.

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Страны
Литва
Польша
Украина
Эстония
Продукция
ORKAN
Ка-52
Ми-24
Мистраль (Mistral)
Орлан-10
Су-25
Су-34
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