Россия и США вступили в "опасное и неизведанное" ядерное противостояние

Россия и США вступают в "опасное и неизведанное" ядерное пространство

Ситуация на ЗАЭС привнесла неопределенность в отношения России и США в ядерной области, которые и без того пошатнулись из-за ситуации на Украине и санкций против Москвы, пишет Politico. Споры вокруг нее мешают переговорам о контроле над вооружениями. Автор отмечает бездоказательность обвинений со стороны Вашингтона в адрес Москвы.

Боевые действия вокруг Запорожской атомной электростанции отравляют переговоры о контроле над вооружениями и подпитывают опасения дипломатического разрыва со стороны США.

Когда в прошлом году президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин впервые встретились лицом к лицу, они с гордостью заявили, что "даже в периоды напряженности" Вашингтон и Москва могут сотрудничать по ядерным вопросам.

Спустя год и в условиях военного конфликта на Украине перспективы такого экзистенциального сотрудничества кажутся весьма шаткими.

Продолжающиеся боевые действия вокруг Запорожской атомной электростанции привнесли новую неопределенность в американо-российские отношения в ядерной области, которые и без того пошатнулись после начала спецоперации на Украине и последующих санкций США и Европы в отношении Москвы.

Украинский конфликт и его последствия затронули множество других вопросов, связанных с ядерной тематикой: от переговоров по иранской ядерной программе до недавних международных дискуссий о Договоре о нераспространении ядерного оружия.

Россия и США также спорят из-за проблемы инспекций ядерно-оружейных объектов каждой из сторон, разрешенных новым договором СНВ. Есть опасения, что последний договор о контроле над стратегическими вооружениями между двумя странами СНВ-3, не будет продлен или заменен, если напряженность в отношениях между ядерными державами обострится.

Россия и США обладают двумя крупнейшими ядерными арсеналами в мире. Даже во время холодной войны они сумели вместе найти способы избежать атомной катастрофы. Важность всего, что связано с ядерной программой, означает, что обе страны должны убедить мир в том, что они могут сотрудничать и сегодня, говорят бывшие чиновники и аналитики.

"Соединенные Штаты и Россия, несмотря на их разногласия, несут особую ответственность за предотвращение ядерной катастрофы, — сказал Дэрил Кимбалл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями. — Я действительно думаю, что обе стороны серьезно заинтересованы в продолжении действия договоров о контроле над вооружениями. Это не просто пиар. Вопрос в том, смогут ли они преодолеть все те проблемы и препятствия, которые, безусловно, создал военный конфликт на Украине".

Атомная станция взята в заложники

Наибольшую озабоченность вызывает ситуация на атомной электростанции в Запорожской области на юге Украины.

Российские войска заняли АЭС вскоре после того, как Москва начала крупномасштабную военную спецоперацию на Украине в феврале, хотя станция и сегодня продолжает работать под наблюдением украинского персонала. И Москва, и Киев в последние дни обвиняли друг друга в том, что они поставили АЭС под угрозу.

Российские и украинские вооруженные силы ведут ожесточенные бои непосредственно вокруг станции, которая подвергается авиаударам и артиллерийским обстрелам, сообщил в понедельник журналистам высокопоставленный военный представитель США. Он добавил, что российская армия использует территорию АЭС для хранения военного оборудования. Боевые действия активизировались сейчас, когда Украина предприняла попытку контрнаступления на южном направлении.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), наблюдательный орган Организации Объединенных Наций, направляет на АЭС инспекторов на фоне растущей обеспокоенности по поводу потенциального ущерба от боевых действий. Атомные электростанции имеют много ступеней защиты, но над всем миром тяжелым грузом висят воспоминания о ядерной катастрофе 1986 года в Чернобыле, также расположенном на Украине.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого Дома Джон Кирби заявил в понедельник 22 августа, что Соединенные Штаты "полностью поддерживают" усилия МАГАТЭ, и призвал Россию "обеспечить инспекторам безопасный и беспрепятственный доступ" к АЭС.

Россия также должна согласиться на "демилитаризованную зону" вокруг завода, сказал Кирби на брифинге с журналистами. "Бои вокруг завода должны прекратиться и точка", — заявил он.

Тем временем высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что США считают "контролируемое заглушение" ядерных реакторов станции "наименее рискованным планом действий в ближайшей перспективе".

Чиновник приветствовал усилия украинских операторов завода по обеспечению безопасности завода в "очень трудных обстоятельствах", сославшись на сообщения о давлении и преследовании сотрудников со стороны россиян.

Американские ученые в настоящее время отслеживают данные датчиков радиации на заводе и до сих пор не обнаружили признаков "повышенного или аномального уровня радиоактивных выбросов", отметил чиновник.

Джон Кирби предупредил, что у россиян могут быть "злонамеренные" планы намерения в отношении АЭС. "По крайней мере, мы констатируем, что, удерживая эту электростанцию, Путин может держать Украину в заложниках в отношении ее собственных электроэнергетических мощностей", — сказал Кирби.

Другая возможность? По словам Кирби, Путин может направить электроэнергию в Россию.

В понедельник официальные представители посольства России в Вашингтоне сослались на прошлые заявления Кремля, в которых большая часть вины за происходящее вокруг АЭС возлагается на США и Украину.

В этих заявлениях российские официальные лица отвергали обвинения в том, что Россия виновна в кризисе вокруг Запорожской АЭС. Они обвинили Украину в артиллерийских обстрелах этого района и заявили, что администрация Байдена должна сделать гораздо больше, чтобы остановить своего союзника.

"Молчание администрации в отношении этих фактов неприемлемо и только поощряет безнаказанность Киева", — говорится в заявлении посольства России.

Однако высокопоставленный военный представитель США подчеркнул, что "украинцы прекрасно осведомлены о потенциальных последствиях нанесения удара по атомной электростанции, и они изо всех сил стараются этого не сделать".

Другой представитель Совета национальной безопасности заявил, что "Соединенные Штаты напрямую довели до России" те опасения, которые Кирби выразил во время разговора с журналистами 22 августа.

Напряженность вокруг электростанции распространилась и на недавние международные переговоры на конференции ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия, или ДНЯО.

Россия заблокировала итоговый документ, в котором были обобщены выводы обзора, поскольку возражала против формулировок, предложенных для обсуждения ситуации на электростанции. В воскресном заявлении США раскритиковали то, что они назвали "циничным обструкционизмом" России.

Кимбалл, принимавший участие в этом мероприятии, сказал, что в проекте документа содержатся формулировки, в которых Россия и США обязались добросовестно вести переговоры о преемнике нового СНВ, что является признаком того, что Москва остается открытой для контроля над вооружениями в целом.

Но раздел об электростанции противоречил военным целям России, что привело к блокировке всего документа, сказал Кимбалл.

Тем временем США и Россия обсуждают возобновление взаимных инспекций в рамках договора СНВ, приостановленных из-за пандемии COVID-19.

Россия пожаловалась, что санкции США, многие из которых были введены из-за военного конфликта на Украине, мешают ей проводить инспекции в рамках договора. Например, санкции включают ограничения на использование Россией воздушного пространства, что, по сообщениям российских государственных СМИ, затрудняет поездки в США российских инспекторов.

США возражают на заявления Москвы о том, что санкции являются проблемой. "Санкции и ограничительные меры, введенные в результате военной спецоперации России на Украине, полностью совместимы с новым договором СНВ, — заявил в середине августа официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. — Они не мешают российским инспекторам проводить договорные инспекции в Соединенных Штатах".

Общая картина по СНВ-3 представляется некоторым наблюдателям мрачной. Джеффри Эдмондс, бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома, специализирующийся на России, отметил, что Москва расширяет свои "загрузочные возможности" — количество ядерного оружия, которое она может разместить на одной ракете. Он предсказал, что договор, следующий за действующим СНВ-3, вряд ли будет заключен. "Мы приближаемся к потенциально опасной и неизведанной территории", — сказал Эдмондс.

"Сейчас не время"

За несколько недель до начала российской спецоперации на Украине Москва присоединилась к заявлению пяти ядерных держав, подтверждающих необходимость избегать атомной войны.

"Мы утверждаем, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести", — говорится в совместном заявлении США, России, Китая, Франции и Великобритании, опубликованном в январе нынешнего.

Вскоре после начала СВО, когда стало ясно, это будет нелегкое для России сражение, Путин привел свои силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности. Соединенные Штаты назвали этот шаг "совершенно неприемлемой" эскалацией, которая, по их мнению, была призвана оправдать российскую спецоперацию.

Но США не ответили России зеркально в смысле повышения боевой готовности своих ядерных сил.

В ответ на настойчивые вопросы прессы о возможных мотивах Путина в его последних действиях, Кирби в понедельник отказался "заниматься психоанализом". <...>

Администрация Байдена сразу после вторжения приостановила ядерные переговоры на высоком уровне с Россией, которые часто называют вопросами "стратегической стабильности". В настоящее время нет никаких признаков того, что эти переговоры возобновились, и представитель Госдепартамента сообщил, что в этой сфере ничего не делается.

"Несмотря на их воинственную риторику, мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие на Украине, и, соответственно, мы не видим никаких причин для повышения уровня нашей боевой готовности или корректировки нашей ядерной политики, — добавил представитель Госдепартамента. — Консультации между США и Россией в будущем будут необходимы для укрепления глобальной стабильности. Но сейчас не время для таких разговоров".

В начале августа Байден возложил ответственность за будущее ядерного диалога на Россию, заявив, что Соединенные Штаты "готовы в кратчайшие сроки провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, когда срок его действия истечет в 2026 году".

"Но для переговоров требуется добросовестный и добропорядочный партнер, — говорится в заявлении Байдена. — А военная операция России на Украине нарушила мир в Европе и представляет собой посягательство на фундаментальные принципы международного порядка. В этом контексте именно Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю над ядерными вооружениями".

Осложнения вокруг СНВ-3 возникают на фоне все более укрепляющегося мнения официальных лиц США о том, что пришло время привлечь и Китай к договорам о контроле над вооружениями, особенно с учетом растущего экономического и военного влияния Пекина на мировой арене и наращивания ядерного арсенала у себя дома. Но Пекин не проявляет особого интереса к таким переговорам.

Есть одна ядерная тема, по которой Соединенные Штаты, Россия и Китай все же продолжают сотрудничать: затянувшиеся усилия по обузданию ядерной деятельности Ирана путем возрождения иранской ядерной сделки 2015 года.

Но даже это не обошлось без нарастания напряженности.

Ранее в этом году, когда международные санкции ударили по экономике России после начала ее СВО на Украине, Россия попыталась найти некоторое их послабление через переговоры с Ираном. Москва потребовала, чтобы восстановленная сделка с Тегераном включала исключения, защищающие российскую торговлю с Ираном от санкций США и Европы.

Но это не встретило никакого понимания со стороны Соединенных Штатов и их европейских союзников, и Россия в конце концов оставила этот вопрос без развития. Однако сохраняются опасения, что растущее ирано-российское партнерство, очевидно произошедшее во время визита Путина в Тегеран в прошлом месяце, в долгосрочной перспективе принесет обеим странам некоторое облегчение от различных санкций, с которыми они сталкиваются.

Автор: Нагал Туси (Nahal Toosi)