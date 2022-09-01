Эта страна испортила "санкционную игру" против России. Запад бессилен

Османская дипломатия. Как Турция помогает России обходить санкции

Турция продает киевскому режиму оружие, но одновременно с этим отказывается вводить санкции против России и наращивает с ней сотрудничество, пишет "Экономическая правда". Запад бессилен. У него нет реальных рычагов давления на Эрдогана.

Богдан Мирошниченко

Турецкий лидер никак не определится, на чьей он стороне в российско-украинском конфликте. Может ли Запад склонить Эрдогана к введению санкций против Москвы? Позиция Турции является наиболее загадочной среди остальных стран НАТО.

На словах президент Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает Украину и обещает помочь в восстановлении уничтоженной инфраструктуры. Турция также поставляет украинской армии ударные дроны Bayraktar и бронеавтомобили Kipri.

В то же время южный сосед Украины отказывается вводить санкции против России и даже наращивает с ней сотрудничество. Эрдоган и Путин публично жмут друг другу руки и договариваются об "углублении сотрудничества".

Такое поведение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объясняет "традициями османской дипломатии". Турция хочет сотрудничать с Украиной и одновременно зарабатывать деньги на России.

В итоге Россия использует Турцию для смягчения последствий западных санкций. В последние месяцы западные страны прилагают усилия для влияния на Турцию, чтобы она прекратила "кормить" Москву. Получится ли склонить Эрдогана к введению санкций против России?

Экономические эксперименты Эрдогана

Турция для введения санкций против России имеет гораздо меньше запаса прочности, чем западные страны. В 2021 году президент Эрдоган загнал экономику своей страны в затруднительное положение.

Турция столкнулась с высокой инфляцией и решила бороться с ней экзотическим способом. Местный центральный банк снизил ключевую ставку по займам с 19% до 13%, хотя экономическая теория требует обратного – повышение ставки.

Экономику начали заливать деньгами вместо того, чтобы уменьшить их объем для сдерживания инфляции. Обычно такие действия приводят к еще большему росту цен и обнищанию населения, но турецкий президент с этим не согласен.

Логика Эрдогана такая: благодаря удешевлению национальной валюты турецкие экспортеры получат больше лир за доллары, станут более конкурентоспособными в мире и повысят зарплаты, которые вскоре догонят инфляцию.

Турецкие активы из-за слабой лиры станут более привлекательными, а экономика привлечет больше инвестиций в долларах. Таким образом хронический дефицит платежного баланса в 2022 году превратится в профицит.

Однако этот план хорош только на словах, ведь удешевление лиры сделало дороже импорт. По данным профессора финансов Лондонского Королевского колледжа Гульчина Озкана, 70% турецкого импорта – это сырье для заводов.

С одной стороны, предприятия получили стимулы для роста, а с другой – бремя дорогого импорта и хаос в собственном балансе. Инфляция в июле составила рекордные 80%. Это отпугивает инвесторов и мешает бизнесу провести долгосрочное планирование.

Платежный баланс Турции вышел в профицит лишь на несколько месяцев в 2021 году, а затем снова провалился. В июне торговый дефицит составил 3,4 миллиарда долларов, что на 200% больше, чем в 2021 году.

Падение платежного баланса произошло в основном из-за роста мировых цен на энергоносители. Дорогие газ и нефть выкачивают валюту из страны и срывают все планы Эрдогана.

Инфляция составляет 80%, что далеко от целевых 5% на 2022 год. Платежный баланс в дефиците, промышленность платит за энергоносители огромные суммы. Цены на газ и нефть выросли в долларах, а доллары с начала года подорожали на 40% в лирах.

Турецкий индекс менеджеров по закупкам в промышленности (PMI) с начала года упал с 52 до 47. Этот индекс – один из предвестников экономического кризиса. Считается, что активность предприятий сокращается, когда показатель падает ниже 50.

Рейтинг поддержки Эрдогана на фоне экономических неудач начал падать. По данным агентства Metropoll, во время пандемии он составлял 55,8%, сейчас – 41,5%. Это важно, ведь через год в Турции состоятся президентские выборы. Эрдоган должен отчитываться о выполнении своей экономической стратегии на 2023 год, которая по многим показателям не дотягивает даже до половины от запланированного.

Поэтому Эрдоган хватается за любые возможности, чтобы оживить экономику во время мирового кризиса и получить политические очки.

Например, благодаря дешевой лире в Турцию приезжает больше туристов, которые оставляют валюту и пополняют платежный баланс. Эрдоган отказался разрывать авиасообщение с Россией, откуда традиционно прибывает больше всего гостей.

Также туркам необходимо искать покупателей на квартиры для стимулирования девелоперского сектора. Из-за инфляции себестоимость строительства за год выросла вдвое, но дешевая национальная валюта привлекает много покупателей из-за рубежа.

В апреле 2022 года россияне приобрели в Турции 1152 объекта и стали главными иностранными покупателями недвижимости.

Россияне используют инвестиции в эту страну как безопасную гавань в условиях западных санкций, поэтому никаких арестов на российские активы в Турции власть не накладывает. Другие ограничения тоже не вводят, чтобы не получить зеркальные санкции.

Это лишь небольшая часть тесных турецко-российских связей, потеря которых может стоить Турции миллиардов долларов, а Эрдогану – следующего президентского срока.

Независимость с российским газом

Турецкая экономика зависит от российских энергоносителей не меньше, чем страны ЕС. Страна получает из России 45% объемов потреблямого газа, 40% – бензина, 17% – сырой нефти.

Эрдоган не вводил санкции прежде всего из-за зависимости Турции от российской энергии. "Я не могу оставить свой народ мерзнуть зимой", – сказал он. Вместе с тем Турция не ищет новых поставщиков, а наоборот – наращивает сотрудничество с Россией.

В августе страна удвоила импорт нефти из РФ по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и частично компенсировала России утраченные поставки в ЕС.

Сырье российской марки Urals продается с дисконтом до 30% относительно эталонной марки Brent, поэтому для турецких нефтеперерабатывающих заводов это возможность заработать.

К тому же пять турецких банков согласились перейти на российскую платежную систему "Мир" и вести расчеты за газ в рублях.

Конечно, Турция имеет программу по энергонезависимости. В частности, продолжается строительство крупной атомной станции "Аккую" стоимостью двадцать миллиардов долларов, которая обеспечит 10% потребления электроэнергии в стране.

Однако и этот проект тесно связан с россиянами. Станция будет работать на российском оборудовании, а возводит ее компания "Росатом". АЭС строят с 2010 года и планируют запустить в 2023 году к столетию Турецкой республики.

Эрдоган знает, что любое обострение в отношениях с РФ может затормозить строительство. Последний раз проект замораживали в ноябре 2015 года, когда Турция в своем воздушном пространстве сбила российский Су-24.

Страна надеется начать разработку газовых месторождений в Черном море, нарастить поставки топлива из Ирака, Израиля и Азербайджана, сделать рывок в ветровой энергетике.

Однако турки не хотят отказываться от российских энергоносителей и менять поставщика, как это делают западные страны. Итак, амбиции Эрдогана по энергонезависимости пока что не будут мешать России зарабатывать.

Помидорная дипломатия

В экономической политике Эрдоган сделал ставку на рост экспорта. Для этого Центральный банк страны удешевил национальную валюту по отношению к доллару. В мае экспорт из Турции вырос на 19% по сравнению с маем 2021 года.

Россия – не главный покупатель турецких товаров. В 2021 году на нее приходились лишь 2,6% турецкого экспорта на 5,8 миллиарда долларов.

Ценность российского рынка для Турции в другом: после введения санкций там появилось много места для продукции турецких производителей.

Для России же поставки из Турции стали возможностью смягчить западные санкции и вернуть на полки магазинов качественные товары, которые не умеют массово производить в РФ.

Экспорт Турции в Россию в июле вырос на 75%. С мая по июль страна нарастила поставки мебели, бумаги и изделий из дерева на 157%, текстиля – на 129%, химикатов – на 124%, электроники – на 68%.

Для отношений России и Турции характерна так называемая помидорная дипломатия. Так обобщенно называют периодические закрытия российского рынка для турецких товаров, когда между странами происходит конфликт.

Каждый раз после недружественных действий Эрдогана в турецких томатах "внезапно" находили вирусы, после чего контрольные органы РФ запрещали их ввозить. Тогда овощи портились в теплицах или на границе.

Таким образом, введение санкций против России может перекрыть для Эрдогана весомый источник валюты. Без помощи западных стран быстро найти замену для российского рынка невозможно.

Вторичные санкции – не аргумент

Турция не дает изолировать российскую экономику, чем портит игру западным странам. Наиболее раздражающим для ЕС и США оказался российско-турецкий саммит в Сочи, где Путин с Эрдоганом договорились углублять экономическое сотрудничество.

По данным источников The Financial Times, некоторые страны ЕС могут выступить за введение торговых ограничений против Турции, если та продолжит сближаться с РФ. Они могут призвать свои компании уйти из этой страны.

Соединенные Штаты уже пригрозили турецким компаниям вторичными санкциями, если те будут сотрудничать с россиянами, находящимися под международными ограничениями.

Убедят ли эти угрозы Эрдогана прекратить сотрудничество с Москвой?

"Угроза санкциями будет малоэффективной, поскольку турки болезненно относятся к вопросам суверенитета. Особенно это касается ситуаций, когда их пытаются заставить отказаться от того, что они считают выгодным.

Вестись на угрозы США Эрдоган не может, потому что будет выглядеть слабым, что не свойственно для его политики", – уверен эксперт-международник из Центра политических студий "Доктрина" Денис Москалик.

Санкции против России нанесут ущерб всем странам, которые их ввели.

Западные державы держат удар и имеют инструменты для взаимоподдержки. Турция же – в шатком положении и сложных отношениях с ЕС и США, поэтому спасаться в случае экономического коллапса ей придется самостоятельно.

Москалик считает, что Эрдогана можно склонить к противостоянию с Россией, но Запад должен подставить свое плечо.

"Все можно изменить, предложив Турции сопоставимые выгоды. Например, доступ к рынкам и технологиям, которые бы сделали возможным новое „турецкое экономическое чудо”.

Речь идет о выводе отношений с США и ЕС на новый уровень экономического, финансового и технологического сотрудничества. Более того, признание Турции как влиятельного игрока на международной арене", – отметил он.

Чтобы такой компромисс стал возможным, ЕС и США должны переубедить страны, которые помогают России. Среди них – Индия, Китай, Армения, ОАЭ. Нужно не только угрожать вторичными санкциями, а предоставлять им качественные альтернативы.

Пока этого сдвига не произойдет, ничто не будет мешать Эрдогану и дальше быть "посредником" и российским хабом для обхода санкций.