Санкционные победы США оказались провалом. Россия это доказала

Односторонние санкции душат мировое лидерство США

Санкции – излюбленный инструмент внешней политики США. Но их чрезмерное использование приводит к тому, что победы Вашингтона оборачиваются поражениями, пишет TNI. Это хорошо показывают санкции, которые США ввели против России.

Джеффри Аронсон(Geoffrey Aronson)

Кампания под эгидой США, призванная обеспечить "стратегическое поражение" России и "дать украинцам возможность защититься и подорвать способность Москвы вести боевые действия и проецировать силу в будущем" переросла масштабы стычки между Вашингтоном и Москвой. Борьба президента Джо Байдена за победу над Владимиром Путиным волей-неволей превратилась для Вашингтона в испытание: сможет ли он создать такой порядок в сфере безопасности и экономики, который одобрит или хотя бы примет остальной мир?

Некоторое время назад уже стало ясно, что стержневая для "Американского века" политика, которую "величайшее поколение" создало из пепла Второй мировой, исчерпала как внутреннюю энергию, так и поддержку извне. Республиканцы при Дональде Трампе отвергли ключевые ее элементы — на ум приходит его пренебрежение к НАТО и американской защите Персидского залива. Демократы же отказались от Транстихоокеанского партнерства и ставят доктрину "ответственности по защите" с ее бесконечной экспансией превыше государственного суверенитета, лежащего в основе международного порядка после Второй мировой.

Политическая элита в Вашингтоне, какую бы партию она не представляла, больше не видит пользы в расширении системы международной торговли и мобилизации политической поддержки через ООН, не говоря уже о расширении доверительных отношений с Россией и Китаем, хотя они и принесли немалую пользу во второй половине ХХ века.

Вместо этого Вашингтон пытается навязать, по собственным словам, "международный порядок, основанный на правилах". Этот термин привлекателен своей гибкостью: Вашингтон волен задавать правила игры на редкость избирательно и однобоко. Под руководством демократов и республиканцев он стал лейтмотивом для мобилизации "коалиций желающих" против Ливии, Ирака, в Тихоокеанском регионе, а теперь и против России.

В основе этого нового, еще развивающегося порядка лежат санкции, и к ним Вашингтон прибегает всё чаще. Еще в 1970-х обширные экономические и культурные санкции были лишь одним из политических инструментов против СССР, а сегодня стали излюбленным внешнеполитическим оружием — причем не только против Москвы, Ирана и Китая, но даже против друзей и союзников. С расширением их функций ширилась и география стран, попавших в эту ловушку— так, союзники на Ближнем Востоке медлили с помощью Ливану, пока США не дали гарантий, что никакие санкции их не коснутся.

Американские санкции призваны изолировать, наказать или принудить к молчаливому согласию. На кону американские интересы, и победитель в этой игре может быть только один. В самых показательных случаях, как в Сирии и Иране, они разоряют простой народ, не трогая при этом ни политиков, ни бизнесменов и не достигая поставленных целей.

В сложившихся обстоятельствах напрашивается вопрос: возможно ли, что Вашингтон насколько зависит от санкций, своего излюбленного внешнеполитического инструмента, что его победы оборачиваются поражениями?

Это особенно верно, когда крепнущий Китай трубит о преимуществах своей "беспроигрышной" философии международных отношений, — за которой стоит многомиллиардная программа стратегического взаимодействия и развития и которой Вашингтону нечего противопоставить.

Из того же, что санкции стали излюбленным инструментом Вашингтона, наоборот, вытекает, что американские политики убеждены, что лучший способ укрепить мировое лидерство США — это и впредь проводить политику, которую многие страны считают односторонним принуждением. Получается, что Америка грубо насаждает свою власть, потому что сомневается, что сможет подать пример здоровой демократии и честной и справедливой экономики. И как бы администрация Байдена ни бахвалилась успехами коалиции ради победы над Россией вместо того, чтобы расширить круг друзей Америки, санкции и политика штрафов и наказаний лишь сужают перспективы всемирного лидерства США — и к тому же ничто не предвещает, что Россия отступит.

Самые успешные державы от Рима до Вашингтона сохраняли и приумножали свое влияние тем, что расширяли свой охват, а не изобретали новые способы лишить других благ международной системы, которую сами же и возводят.

Едва ли США смогут претендовать на мировое лидерство в XXI веке, сужая круг союзников вместо того, чтобы расширять его, и калеча мировую торговлю постоянно ширящимся комплексом санкций, которым безразлично, кто враг, а кто друг.

Джеффри Аронсон — научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики