В войска ВВО продолжает поступать новейшая техника связи

ЦАМТО, 31 августа. В соединение управления общевойсковой армии ВВО в Республике Бурятия в рамках гособоронзаказа поступила новая радиостанция.

Военнослужащие уже осваивают новое оборудование в ходе занятий по боевой подготовке, учений и радиотренировок.

Радиостанция относится к пятому поколению средств радиосвязи. Программно-определяемая платформа позволяет регулярно обновлять программное обеспечение с добавлением новых функций и расширением возможностей в течение всего цикла эксплуатации изделия.

Подвижной радиоцентр дальней связи, в состав которого входит радиостанция, обеспечивает автоматическую и автоматизированную передачу данных, телефонную и телеграфную информацию в условиях непреднамеренных и преднамеренных помех на расстояниях до нескольких тысяч километров.

Фургон с аппаратурой смонтирован на базе автомобиля КамАЗ- 5350, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.