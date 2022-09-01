В России стартовали военные учения "Восток-2022"

В Приморском крае стартовали стратегические командно-штабные учения "Восток-2022"

МОСКВА, 31 августа/ Радио Sputnik. На полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялась торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022", сообщили в Министерстве обороны России.

"В торжественной обстановке в ходе общего построения воинских контингентов, принимающих участие в СКШУ, был поднят флаг учения "Восток-2022", – сказали в ведомстве.

Об открытии учений в присутствии руководителей воинских контингентов иностранных государств объявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

"Нас связывает не только необходимость укрепления военной безопасности вблизи наших границ, но и долгие дружеские отношения между странами, общее героическое прошлое, заложенное старшими поколениями. Учение в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание организации подготовки войск, их управление и взаимодействие на оперативном и тактическом уровнях, укрепляют дружбу и боевое товарищество между нашими военнослужащими", – отметил он.

С приветственным словом также выступили представители Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. В своих выступлениях они подчеркнули мирный характер проводимых совместных учений, приверженность курсу взаимопонимания и сотрудничества.

В завершение церемонии военнослужащие подразделений воинских контингентов государств-участников СКШУ "Восток-2022" прошли торжественным маршем перед трибуной.

Военные учения пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в СКШУ "Восток-2022" будет задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Ранее в эфире радио Sputnik военный политолог отметил, что учения "Восток-2022" будут полезны для зарубежных участников.