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ЦАМТО

ВМС Бразилии готовятся к принятию на вооружение головной НАПЛ класса "Риачуэло"

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Субмарина типа Riachuelo
Субмарина типа Riachuelo.
Источник изображения: defpost

ЦАМТО, 31 августа. ВМС Бразилии в первых числах сентября планируют принять на вооружение головную НАПЛ (S40) "Риачуэло" (модифицированная версия НАПЛ "Скорпен").

Как сообщает Defensa.com со ссылкой на заявление Главного управления ядерно-технологического развития (Direccion General de Desarrollo Nuclear y Tecnologico) ВМС Бразилии, спущенная на воду в декабре 2018 года подводная лодка "Риачуэло" будет передана ВМС страны в первых числах сентября.

Сообщается, что НАПЛ (S40) "Риачуэло" прошла обширные швартовные и ходовые испытания, а экипаж готов к фазе оперативного развертывания подлодки. Патрулирование будет осуществляться в бразильских территориальных и в тех районах Южной Атлантики, которые имеют стратегическое значение для Бразилии.

Церемония передачи НАПЛ ВМС страны пройдет на территории предприятия Itaguai Naval Complex (ICN) в Итагуаи (штат Рио-де-Жанейро).

Как сообщал ЦАМТО, строительство подлодок класса "Риачуэло" осуществляется в рамках начавшейся в 2008 году программы PROSUB (Programa de Desenvolvimento de Submarinos), стоимость которой оценивается в 30 млрд. риалов (9,5 млрд. долл.).

В конце 2008 года с французской DCNS (ныне Naval Goup) был заключен контракт на проектирование и постройку четырех субмарин с неядерной силовой установкой S-BR (Submarino BRasileiro) в рамках соглашения о передаче технологий, а также оказание технической помощи в проектировании и постройке неядерных частей первой атомной подводной лодки SN-BR (Submarino Nuclear BRasileiro). Кроме того, контракт предусматривал строительство новой верфи с предприятием по производству металлических конструкций UFEM, военно-морской базы для поддержки атомной подводной лодки, поставке 30 тяжелых торпед F21 и 50 ложных целей "Канто-S" (Canto-S).

НАПЛ строятся на базе проекта подлодки "Скорпен" компании Naval Goup, адаптированного к требованиям ВМС Бразилии. Контракт вступил в силу в октябре 2009 года. Работы по созданию необходимой инфраструктуры изначально планировалось завершить в 2022 году.

Сформированное французской Naval Goup и бразильской Odebrecht совместное предприятие ICN должно обеспечить поставку ВМС Бразилии четырех НАПЛ ("Риачуэло" (S40), "Хумаита" (S41), "Тонелеро" (S42) и "Ангостура" (S43)), а также одной атомной подводной лодки "Альмиранте Альваро Альберто" (SN 10). Первоначально предполагалось, что НАПЛ будут приняты на вооружение в 2018, 2019, 2020 и 2022 гг., соответственно, а АПЛ – в 2025 году. Однако из-за внесения изменений в проект и проблем с финансированием программа отстает от графика.

НАПЛ S-BR предназначена для выполнения различных задач, включая противолодочную борьбу, поддержку специальных операций и сбор разведывательной информации.

Спуск на воду головной подлодки серии, (S40) "Риачуэло", состоялся 14 декабря 2018 года. Подлодка собрана из пяти секций. Третья и четвертая секции построены в Шербуре (Франция), окончательная сборка выполнена в Бразилии. Оставшиеся три подлодки "Хумаита" (S41), "Тонелеро" (S42) и "Ангостура" (S43), будут полностью построены в Бразилии. В настоящее время эти НАПЛ находятся на разных стадиях строительства.

Согласно скорректированному графику, принятие на вооружение НАПЛ "Риачуэло" было запланировано на конец 2020 года, "Хумаита" – на 2021 год. Оставшиеся две НАПЛ планировалось спустить на воду в декабре 2021 года и декабре 2022 года и принять их на вооружение в 2022 и 2023 гг., соответственно. Тем не менее, и в этот график были внесены изменения из-за пандемии COVID-19.

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Бразилия
Франция
Компании
DCNS
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2020-й год
Ядерный щит
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