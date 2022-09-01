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РИА Новости

В Приморье начались учения "Восток-2022"

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022", сообщили журналистам в Минобороны.

"В торжественной обстановке в ходе общего построения воинских контингентов, принимающих участие в СКШУ, был поднят флаг учения "Восток-2022", — сказали в ведомстве.

Об открытии учений в присутствии руководителей воинских контингентов иностранных государств объявил замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

"Учения в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание организации подготовки войск, их управление и взаимодействие на оперативном и тактическом уровнях, укрепляют дружбу и боевое товарищество между нашими военнослужащими", — отметил он.

С приветственным словом также выступили представители Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. Затем военнослужащие из контингентов государств-участников учений прошли торжественным маршем.

Маневры пройдут на девяти полигонах с 1 по 7 сентября под руководством начальника российского Генштаба на территории Восточного военного округа и станут завершающим этапом подготовки вооруженных сил в этом году.

Всего в учениях примут участие более 50 тысяч военнослужащих, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

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