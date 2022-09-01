Минобороны США ускоряет производство РСЗО HIMARS

ЦАМТО, 31 августа. По заявлению представителя Минобороны США, военное ведомство предпринимает меры по ускорению производства реактивных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) для оказания помощи Украине.

Об этом сообщил заместитель министра обороны по закупкам Уильям ЛаПланте после посещения предприятия Lockheed Martin в Камдене (шт.Арканзас), которое производит РСЗО HIMARS и управляемые реактивные боеприпасы GMLRS.

Как говорится в опубликованном сообщении МО США, Украина "эффективно применяет" самоходные пусковые установки и высокоточные боеприпасы, произведенные на предприятиях Lockheed Martinв.

По заявлению У.ЛаПланте, поскольку США продолжают оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, министерство совместно с промышленностью работает над ускорением производства критически важных систем вооружения.

Замминистра уточнил, что на пополнение запасов HIMARS и GMLRS Министерства обороны США выделено около 400 млн. долл. Кроме того, планируется направить около 200 млн. долл. на расширение и ускорение производства. Это включает в себя предоставление финансирования для покупки большего количества оборудования, расширения производственных линий и поддержки найма и обучения дополнительных специалистов. Заключение контрактов ожидается этой осенью и в начале следующего года.

У.ЛаПланте добавил, что официальные лица США "продолжат тесно консультироваться" с Украиной о потребностях и возможностях поставок.