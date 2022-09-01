США игнорируют требования Китая по прекращению поставок вооружений на Тайвань

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Соединенные Штаты игнорируют требования Китая прекратить военное сотрудничество с Тайванем, и, наоборот, планируют его только наращивать. В настоящее время американские конгрессмены разрабатывают ряд законопроектов, которые позволят ускорить поставки оружия Тайбэю.

По словам председателя комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Грегори Микса, основная задача Конгресса - убрать бюрократическую волокиту, которая реально задерживает поставки оружия на Тайвань. Но вот сделать это будет довольно сложно, в США очень сильный бюрократический аппарат, пронизывающий всю вертикаль власти, военно-промышленный комплекс и т.д. Так что до окончательного принятия нового законопроекта пройдет еще много времени.

[Комиссия] сейчас работает над законопроектами, которые помогут сократить бюрократическую волокиту, чтобы быстрее поставить [Тайваню] необходимые вооружения и военную технику

- заявил Микс.

Накануне прошла информация, что в ближайшее время Байден обратиться к Конгрессу за разрешением на выделение военной помощи Тайваню на сумму 1,1 млрд. долларов. Потрачена она будет на закупку 60 противокорабельных ракетах AGM-84K Harpoon Block II и порядка 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder, которые Тайвань может использовать против армии Китая в случае перехода конфликта в горячую фазу.

При этом американцы по-прежнему игнорируют требования Пекина не вмешиваться во внутреннюю политику "единого Китая" и прекратить поставки вооружений на остров. Все заявления о "свободе, суверенитете и демократии" острова являются формальными, в действительности промышленность США сильно завязана на Тайвань, в частности в поставках полупроводников и другой микроэлектроники. В случае потери Тайванем суверенитета, Вашингтону придется договариваться уже с Пекином, а это другие условия и цены, что США никак не устраивает. Так что американцы продолжат свою политику поддержки Тайбэя, а вот к чему она приведет, зависит уже от Китая.