Американская армия временно остановила полеты всех вертолетов Chinook после выявления проблем с двигателями

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы США приостановили эксплуатацию вертолетов Boeing СH-47 Chinook из-за полученной информации о «некотором количестве» возгораний двигателей. Как заявила пресс-секретарь армии США Синтия Смит, официальной причиной возгорания двигателей называют утечку топлива. При этом о причине самой утечки не сообщается. Точное количество вертолетов армейской авиации, столкнувшихся с данной проблемой, не разглашается. Известно, что речь как минимум о трёх винтокрылых машинах.

Смит отметила, что никто не погиб и не был ранен в результате возникших проблем.

Между тем, приостановление полетов вертолетов данного типа представляет серьезную проблему для армейской авиации США. Дело в том, что на вооружении американской армии находится не менее 400 «Чинуков». Однако не останавливать их эксплуатацию военные также не могут из опасений более серьезных проблем. А эти проблемы неизбежны, так как вертолет находится на вооружении ВС США с 1960-х годов и является основной «рабочей лошадкой» армейской авиации.

Как отметила Смит, главной заботой командования является безопасность личного состава армейской авиации. Сейчас она под вопросом, поскольку неизвестно, к каким еще последствиям могут привести выявленные у ряда вертолетов проблемы с двигателями. Между тем, Chinook американскими военными аналитиками называется единственным тяжелым грузовым вертолетом, который способен участвовать в самых разнообразных боевых операциях.

За более чем полувековую историю службы вертолеты прекрасно себя зарекомендовали. Их постоянно улучшали и модернизировали. CH-47F, одна из последних версий Chinook, экспортируется в целый ряд стран мира, включая Австралию, Нидерланды и Саудовскую Аравию. Поэтому разобраться с возникшими проблемами американские военные должны хотя бы из соображений сохранения имиджа и престижа данной модели армейского вертолета.