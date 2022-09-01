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ТАСС

Захарова заявила, что Киев активно применяет вооружения НАТО для обстрелов Запорожской АЭС

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, Москва рассчитывает, что визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС позволит прекратить ядерный шантаж со стороны киевских властей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Киевский режим активно применяет вооружения НАТО для обстрелов объектов Запорожской АЭС (ЗАЭС), разрушение которых может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Украинские неонацисты активно применяют натовские вооружения - крупнокалиберную артиллерию, РСЗО, беспилотники - для обстрелов ее (ЗАЭС - прим. ТАСС) объектов, включая те, разрушение которых может привести к непредсказуемым последствиям", - сказала Захарова.

Дипломат констатировала, что Евросоюз не волнуют возможные последствия обстрелов ЗАЭС. "Я понимаю, что сейчас Европейский союз занят важнейшей для себя темой - давать или не давать визы гражданам России, но у радиации нет паспортов, радиации не нужны визы для того, чтобы пересекать границы, если что-то на Запорожской АЭС произойдет, то тут будет не до виз, не до паспортов и не до границ. Но почему-то, по какой-то непонятной причине, Евросоюз этой темой (обстрелов ЗАЭС - прим. ТАСС) не озабочен вообще никак", - отметила она.

Официальный представитель МИД выразила надежду, что визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, начало которого запланировано на среду, "поможет остановить зарвавшиеся власти Украины в их стремлении спровоцировать ядерную катастрофу и прекратит этот ядерный шантаж".

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск. Как сообщали в Минобороны РФ, в последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы ПВО, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации. Ранее жители освобожденной части Запорожской области подписали открытое письмо в МАГАТЭ с призывом "остановить провокации Украины, направленные на Запорожскую АЭС", а также пригласили делегацию посетить станцию.

Миссия МАГАТЭ в понедельник выехала из Вены и во вторник прибыла в Киев, где ее делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В среду утром автоколонна миссии МАГАТЭ выехала из Киева в сторону ЗАЭС. 

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