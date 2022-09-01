Захарова заявила, что Киев активно применяет вооружения НАТО для обстрелов Запорожской АЭС

По словам официального представителя МИД РФ, Москва рассчитывает, что визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС позволит прекратить ядерный шантаж со стороны киевских властей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Киевский режим активно применяет вооружения НАТО для обстрелов объектов Запорожской АЭС (ЗАЭС), разрушение которых может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Украинские неонацисты активно применяют натовские вооружения - крупнокалиберную артиллерию, РСЗО, беспилотники - для обстрелов ее (ЗАЭС - прим. ТАСС) объектов, включая те, разрушение которых может привести к непредсказуемым последствиям", - сказала Захарова.

Дипломат констатировала, что Евросоюз не волнуют возможные последствия обстрелов ЗАЭС. "Я понимаю, что сейчас Европейский союз занят важнейшей для себя темой - давать или не давать визы гражданам России, но у радиации нет паспортов, радиации не нужны визы для того, чтобы пересекать границы, если что-то на Запорожской АЭС произойдет, то тут будет не до виз, не до паспортов и не до границ. Но почему-то, по какой-то непонятной причине, Евросоюз этой темой (обстрелов ЗАЭС - прим. ТАСС) не озабочен вообще никак", - отметила она.

Официальный представитель МИД выразила надежду, что визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, начало которого запланировано на среду, "поможет остановить зарвавшиеся власти Украины в их стремлении спровоцировать ядерную катастрофу и прекратит этот ядерный шантаж".

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск. Как сообщали в Минобороны РФ, в последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы ПВО, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации. Ранее жители освобожденной части Запорожской области подписали открытое письмо в МАГАТЭ с призывом "остановить провокации Украины, направленные на Запорожскую АЭС", а также пригласили делегацию посетить станцию.

Миссия МАГАТЭ в понедельник выехала из Вены и во вторник прибыла в Киев, где ее делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В среду утром автоколонна миссии МАГАТЭ выехала из Киева в сторону ЗАЭС.