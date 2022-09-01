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ЦАМТО

Словакия подписала контракт с Финляндией на закупку 76 бронемашин на сумму 447 млн. евро

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Опытный образец бронетранспортера Patria AMVXP
Опытный образец бронетранспортера Patria AMVXP, оснащенный башней Leonardo (Oto Melara) HITFIST-30P.
Источник изображения: Patria

ЦАМТО, 31 августа. Словакия заключила с Финляндией межправительственное соглашение о закупке 76 бронемашин на общую сумму 447 млн. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 30 августа братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на главу минобороны республики Ярослава Надя.

"Мы выполнили все необходимые условия для того, чтобы заключить открытый и очень выгодный для Словакии контракт, благодаря которому вооруженные силы Словакии получат бронемашины 8х8, которых у нас до сих пор не было", – приводит телеканал слова министра.

По словам Я.Надя, речь идет о производстве и поставке 76 бронемашин на общую сумму 447 млн. евро при 40-процентном участии словацких оборонных предприятий в выполнении данного заказа. Первые бронемашины должны поступить на вооружение словацкой армии в сентябре 2023 года.

Контракт на закупку этих машин Я.Надь подписал со своим финским коллегой Антти Кайкконеном 30 августа на полях неформальной встречи глав военных ведомств европейских стран в Праге.

Многоцелевые колесные боевые бронированные машины Patria AMVXP 8х8 разработаны финской компанией Patria. Планируется, что они станут основой тяжелой механизированной бригады, которую Минобороны Словакии намерено создать к 2026 году.

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Страны
Словакия
Финляндия
Продукция
Rosomak КТО
Компании
Patria
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