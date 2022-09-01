Российские войска стали активнее применять Су-25 в зоне спецоперации

Российский пилот заявил, что интенсивность применения Су-25 в зоне спецоперации выросла

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Минобороны России выложило в своем Telegram-канале кадры боевой работы летчиков штурмовиков Су-25 Восточного военного округа в ходе специальной военной операции — как рассказал один из пилотов, интенсивность боевых вылетов за последнее время увеличилась.

"Производим по три-четыре боевых вылета на каждого пилота. Постоянно цели разные, места разные, задачи выполняем постоянно, ежедневно. Очень надежный самолет, выполняет все практически задачи по применению авиационных средств поражения", — сказал летчик.

Он уточнил, что в этот раз выполнялась задача по поражению опорного пункта и живой силы противника, а также его вооружения и военной техники. Полеты выполнялись на предельно малой высоте, после пуска неуправляемых авиационных ракет летчики разворачивались обратно на аэродром. Удар нанесли шесть самолетов, они поразили шесть наземных объектов.

Как уточнил пилот штурмовика, он считает всех российских летчиков героями вне зависимости от их должности, класса и выполняемых задач.

"Основная задача — это поддержка сухопутных войск на поле боя, уничтожение противника в местах скопления, ротных опорных пунктов на данный момент. Цели практически все по зубам, применяется как управляемое, так и неуправляемое оружие, авиационные бомбы различного калибра, различного применения. На боевые вылеты ходим разным количеством самолетов в зависимости от поставленной боевой задачи. Начиная от пары, заканчивая двумя-тремя звеньями. Одиночными самолетами боевую задачу не выполняем", — рассказал пилот о своей работе.

Видео Минобороны начинается с обхода самолета и загрузки боекомплекта. Затем летчики забираются в кабину и через некоторое время взлетают. На кадрах видно, как четыре самолета летят на низкой высоте и наносят ракетные удары.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.