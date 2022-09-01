Войти
ТАСС

Начались испытания первой российской бронемашины класса MRAP для спецназа

119
0
0
Бронеавтомобиль К-4386
Бронеавтомобиль К-4386.
Источник изображения: © Глеб Ирисов/ТАСС

К машине проявляют интерес ФСО, ФСБ и МВД, главный конструктор АО "Ремдизель" Игорь Зарахович

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Новейший бронеавтомобиль К-4386 ЗА-СпН для сил специального назначения, разработанный АО "Ремдизель", проходит испытания. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.

"Не принята на вооружение. Сейчас она проходит испытания. Пока очень хорошо себя показывает", - сказал он.

Зарахович добавил, что потенциальные заказчики автомобиля - ФСО, ФСБ и МВД - проявляют к машине "очень живой интерес".

К-4386 ЗА-СпН является первым российским бронеавтомобилем класса MRAP (mine-resistant ambush-protected - бронированный автомобиль с повышенной противоминной защитой), предназначенным для сил специального назначения.

Машина была впервые представлена на форуме "Армия-2021". По данным производителя, мощность двигателя К-4386 ЗА-СпН - 350 л. с., максимальная скорость - 100 км/ч, масса автомобиля - 12 тонн, дорожный просвет - 410 мм, грузоподъемность - 2 т.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходил с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступило Минобороны России. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тайфун-ВДВ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Тайфун
Похожие новости
02.05.2022
На сайте Минобороны открылся раздел о технике и участниках парада Победы
03.09.2021
Форум «Армия-2021»: Продолжение
18.06.2021
Серийные поставки МО РФ бронемашин "Тайфун-ВДВ" начнутся в июле
11.05.2021
Техника Победы: что показали на парадах 9 мая в России
20.02.2021
Роты беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы усилят ВДВ в этом году - замкомандующего
09.02.2021
ПЗРК "Метка" и РСЗО "Торнадо-Г" на тягаче ДТ разрабатываются в России
03.06.2019
Машина технической разведки МТР-К на базе защищенного автомобиля "Тайфун-ВДВ"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 01:58
  • 30800
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.08 22:06
  • 2
Владимир Лепин: облик автомата АК-12 в комплектации 2021 года значительно изменился
  • 31.08 22:05
  • 3
Ростех показал новую ливрею МС-21 с двигателями ПД-14
  • 31.08 22:04
  • 1
Дело в технике: почему провалилась атака ВФУ под Херсоном
  • 31.08 20:07
  • 1
Минобороны России передали партию модернизированных САУ
  • 31.08 15:18
  • 1
Проект «Арктур» - российская подводная лодка будущего
  • 31.08 15:03
  • 0
Беспризорная Украина – западный план раздела украинских земель
  • 31.08 14:14
  • 5
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 31.08 12:57
  • 10
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 31.08 12:16
  • 11
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 30.08 23:03
  • 1
WSJ сообщила о возможности сближения КНДР с Россией из-за ситуации вокруг Украины
  • 30.08 17:59
  • 1
Новые образцы вооружения, которые вскоре появятся в белорусских вооруженных силах
  • 30.08 17:50
  • 2
Турецкая компания Baykar полностью исключила поставки ударных беспилотников Bayraktar в Россию
  • 30.08 16:22
  • 1
В конкуренции США с Китаем возможен лишь "ничейный результат"
  • 30.08 14:42
  • 17
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему