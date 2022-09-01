Начались испытания первой российской бронемашины класса MRAP для спецназа

К машине проявляют интерес ФСО, ФСБ и МВД, главный конструктор АО "Ремдизель" Игорь Зарахович

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Новейший бронеавтомобиль К-4386 ЗА-СпН для сил специального назначения, разработанный АО "Ремдизель", проходит испытания. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.

"Не принята на вооружение. Сейчас она проходит испытания. Пока очень хорошо себя показывает", - сказал он.

Зарахович добавил, что потенциальные заказчики автомобиля - ФСО, ФСБ и МВД - проявляют к машине "очень живой интерес".

К-4386 ЗА-СпН является первым российским бронеавтомобилем класса MRAP (mine-resistant ambush-protected - бронированный автомобиль с повышенной противоминной защитой), предназначенным для сил специального назначения.

Машина была впервые представлена на форуме "Армия-2021". По данным производителя, мощность двигателя К-4386 ЗА-СпН - 350 л. с., максимальная скорость - 100 км/ч, масса автомобиля - 12 тонн, дорожный просвет - 410 мм, грузоподъемность - 2 т.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходил с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступило Минобороны России.