Заложен киль авианосца (CVN-80) "Энтерпрайз" ВМС США

ЦАМТО, 31 августа. Компания Huntington Ingalls Industries объявила об официальной церемонии закладки киля атомного многоцелевого авианосца (АВМА) "Энтерпрайз" (CVN-80).

Мероприятие состоялось 27 августа на предприятии в Ньюпорт-Ньюс (шт.Вирджиния) подразделения Newport News Shipbuilding.

(CVN-80) "Энтерпрайз" станет третьим авианосцем класса "Джеральд Форд" и, как ожидается, будет передан ВМС США в 2028 году.

Как сообщал ЦАМТО, киль головного корабля серии "Джеральд Р.Форд" был заложен 14 ноября 2009 года. Авианосцы данной серии заменят состоящие на вооружении АВМА класса "Нимиц". (CVN-78) был передан ВМС США 31 мая 2017 года. Корабль достиг начальной готовности к боевому применению в декабре 2021 года. Поставка ВМС США спущенного на воду 16 декабря 2019 года (CVN-79) "Джон Ф.Кеннеди" запланирована на 2022 год.

В мае 2016 года с Huntington Ingalls Industries был заключен первый контракт на разработку плана постройки АВМА (CVN-80) "Энтерпрайз". Резка стали для постройки (CVN-80) "Энтерпрайз" началась 24 августа 2017 года.

Командование ВМС США 31 января 2019 года заключило с Huntington Ingalls Industries основной контракт стоимостью 15,2 млрд. долл. на строительство двух авианосцев класса "Джеральд Р.Форд", (CVN-80) "Энтерпрайз" и (CVN-81) "Дорис Миллер". Резка стали для постройки CVN-81 началась в августе 2021 года. Поставка этих кораблей запланирована на 2028 и 2032 годы, соответственно. Планируемый срок эксплуатации новых авианосцев – 50 лет.

Новый авианосец будет обладать расширенными техническими возможностями, включая новую систему боевого управления, перепроектированную надстройку, увеличенную взлетно-посадочную палубу, обеспечивающую увеличение количества самолетовылетов на 20% практически в любых метеоусловиях, новую ядерную силовую установку и усовершенствованную электроэнергетическую систему. Корабль будет оборудован электромагнитной системой запуска самолетов EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) и усовершенствованным аэрофинишером (AAG). Применение новейших технологий позволит снизить нагрузку и уменьшить численность экипажа.