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ЦАМТО

Экипажи МиГ-31БМ морской авиации ТОФ выполнили полеты над Тихим океаном в ночных условиях

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 31 августа. Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на северо-востоке России провели ночные полеты над акваторией Тихого океана.

Летчики совершенствовали выполнение взлета и посадки при низкой облачности, отрабатывали пилотирование по приборам в условиях ограниченной видимости, а также полеты в отсутствии видимых береговых ориентиров.

Кроме того, экипажи отработали взаимодействие в составе групп при осуществлении поиска целей.

Особое внимание было уделено подготовке молодых летчиков. Полеты лейтенантов проходили под контролем опытных инструкторов истребительной эскадрильи.

Главная задача учебно-тренировочных полетов заключалась в совершенствовании экипажами МиГ-31БМ навыков выполнения задач по своему предназначению в зоне ответственности Тихоокеанского флота, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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