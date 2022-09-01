Экипажи МиГ-31БМ морской авиации ТОФ выполнили полеты над Тихим океаном в ночных условиях

ЦАМТО, 31 августа. Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на северо-востоке России провели ночные полеты над акваторией Тихого океана.

Летчики совершенствовали выполнение взлета и посадки при низкой облачности, отрабатывали пилотирование по приборам в условиях ограниченной видимости, а также полеты в отсутствии видимых береговых ориентиров.

Кроме того, экипажи отработали взаимодействие в составе групп при осуществлении поиска целей.

Особое внимание было уделено подготовке молодых летчиков. Полеты лейтенантов проходили под контролем опытных инструкторов истребительной эскадрильи.

Главная задача учебно-тренировочных полетов заключалась в совершенствовании экипажами МиГ-31БМ навыков выполнения задач по своему предназначению в зоне ответственности Тихоокеанского флота, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.